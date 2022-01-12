Диабетикам стоит есть побольше орехов и налегать на оливковое масло. Швейцарские ученые выяснили: жиры помогают замедлить развитие сахарного диабета второго типа. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании
Статистика гласит: сахарным диабетом болеет каждый десятый житель Земли.
Кто в первую очередь рискует столкнуться с этим недугом:
Люди старше 45 лет;
Страдающие от ожирения;
Те, у кого родители страдали от диабета;
Ведущие малоподвижный образ жизни;
Страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.
Диабет возникает из-за того, что клетки в поджелудочной, которые отвечают за секрецию инсулина, по тем или иным причинам перестают работать как надо. В результате нарушается процесс регуляции уровня сахара в крови.
Одна из возможных причин сбоя обменных процессов, как часто говорят врачи, — неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов. Существует теория, будто бы жир разрушает бета-клетки в поджелудочной. По этой причине диетологи нередко советуют диабетикам сократить потребление жиров. Однако, как узнали ученые Женевского университета, на самом деле все совсем наоборот.
По словам руководителя исследования, профессора кафедры клеточной физиологии и метаболизма Пьера Махлера, ученые решили проверить, как бета-клетки людей и мышей адаптируются к профициту сахара и жира.
Для этого клетки сначала подвергли избытку сахара, потом жира, а потом их смеси. Ученые увидели, что клетки в поджелудочной действительно выделяют меньше инсулина под воздействием большого количества сахара. А вот жир действует иначе и помогает бета-клеткам адаптироваться к переизбытку сахара.
В случаях, когда клетки подвергаются одновременно воздействию и большого количества сахара, и большого количества жира, жир скапливается в клетках в виде капель и остается в ожидании более «голодных» времен. Причем, как удалось установить исследователям, запас жира позволяет восстановить секрецию инсулина до нормального уровня. Так что жиры диабетикам необходимы — но в меру и не все подряд, а исключительно полезные.
Кстати, при более глубоком анализе ученые также выяснили, что капли жира в клетках становятся площадкой для накопления и мобилизации жиров. Жиры, которые на определенных этапах цикла высвобождаются, помогают бета-клеткам адаптироваться к избытку сахара. Для того, чтобы поддерживать этот цикл, диабетикам порекомендовали заниматься спортом.
Главные источники полезных жиров:
Авокадо
Горький шоколад
Лосось
Семена льна и чиа
Сыр
Оливковое масло
Кстати
При диабете второго типа очень важно вовремя начать лечение и изменить свой образ жизни. А для этого важно вовремя диагностировать болезнь. О главных симптомах этого недуга можно прочитать ЗДЕСЬ.
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