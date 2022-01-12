Диабет возникает из-за того, что клетки в поджелудочной, которые отвечают за секрецию инсулина, по тем или иным причинам перестают работать как надо. В результате нарушается процесс регуляции уровня сахара в крови.

Одна из возможных причин сбоя обменных процессов, как часто говорят врачи, — неправильное питание с большим количеством жиров и простых углеводов. Существует теория, будто бы жир разрушает бета-клетки в поджелудочной. По этой причине диетологи нередко советуют диабетикам сократить потребление жиров. Однако, как узнали ученые Женевского университета, на самом деле все совсем наоборот.

По словам руководителя исследования, профессора кафедры клеточной физиологии и метаболизма Пьера Махлера, ученые решили проверить, как бета-клетки людей и мышей адаптируются к профициту сахара и жира.

Для этого клетки сначала подвергли избытку сахара, потом жира, а потом их смеси. Ученые увидели, что клетки в поджелудочной действительно выделяют меньше инсулина под воздействием большого количества сахара. А вот жир действует иначе и помогает бета-клеткам адаптироваться к переизбытку сахара.