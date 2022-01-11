Эксперты также предполагают, что такие кросс-реактивные антитела могли появиться после столкновения иммунной системы кошек с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000 годов вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии. После этого вирус был выявлен еще и в июле 2003.

Этот вирус можно считать потенциально опасным для человека, говорят исследователи. Также нельзя исключать, что он сможет спровоцировать вспышку новой пандемии.

Кстати

Ранее «Доктор Питер» писал про передачу COVID-19 от человека домашнему животному. 28-летний американец, не делавший прививку от коронавируса, почувствовал недомогание. После теста выяснилось, что он заражен. С ним в квартире жили кошка и собака — питомцы болели бессимптомно. Ученые выяснили, как болеют домашние животные и для ковид наиболее опасен.