Ученые из Университета Теннесси провели исследование, после которого пришли к выводу, что среди домашних кошек циркулирует опасная инфекция, похожая на COVID-19. В образцах крови пушистых любимцев исследователи обнаружили антитела к участкам белка, которые характерны для возбудителя коронавируса. Препринт исследования опубликован на сайте
«К нашему удивлению, 70 процентов проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии)», — заявили ученые.
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Препринт исследования — это рукопись, которая появилась в информационном пространстве до официальной публикации в научном журнале (без рецензирования, редактирования и издательской обработки).
Ученые считают, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2. Такая связь как раз могла спровоцировать выделение в организме животных кросс-реактивных антител против него. Исследователи пояснили, что речь идет об антителах, которые вырабатываются после контакта с одним возбудителем инфекции, но при этом способны защитить и от других, похожих возбудителей.
Эксперты также предполагают, что такие кросс-реактивные антитела могли появиться после столкновения иммунной системы кошек с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000 годов вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии. После этого вирус был выявлен еще и в июле 2003.
Этот вирус можно считать потенциально опасным для человека, говорят исследователи. Также нельзя исключать, что он сможет спровоцировать вспышку новой пандемии.
Кстати
Ранее «Доктор Питер» писал про передачу COVID-19 от человека домашнему животному. 28-летний американец, не делавший прививку от коронавируса, почувствовал недомогание. После теста выяснилось, что он заражен. С ним в квартире жили кошка и собака — питомцы болели бессимптомно. Ученые выяснили, как болеют домашние животные и для ковид наиболее опасен.
Первый случай подтвержденной передачи коронавируса от человека домашнему животному произошел в Южной Корее. Тогда COVID выявили у
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