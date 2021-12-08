Это факт, что домашние кошки демонстрируют индивидуальные различия по ряду черт — одни могут быть более общительными, любопытными, другие — более агрессивными и менее ласковыми. Из этого исходили ученые Ливерпульского Университета, составляя тест-опросник, помогающий выяснить степень психопатии домашних кошек.

В основу был положен тест на психопатию, разработанный для людей, но исследователи адаптировали его применительно к домашней кошке.