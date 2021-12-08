Это факт, что домашние кошки демонстрируют индивидуальные различия по ряду черт — одни могут быть более общительными, любопытными, другие — более агрессивными и менее ласковыми. Из этого исходили
В основу был положен тест на психопатию, разработанный для людей, но исследователи адаптировали его применительно к домашней кошке.
Неправильно считать, что психопат — это человек, который ведет себя агрессивно, вспыльчив и может бурно выражать эмоции. С точки зрения психологии, есть два фактора, определяющие психопатию. Это бессердечное и безжалостное отношение к другим, и хронически нестабильный, антисоциальный образ жизни.
Подобные характеристики исследователи уже не раз пытались применять и к животным. Так, были названы «психопатичные» породы собак — например, бультерьер — из-за бесстрашия и безразличия к наказанию, и басенджи, которые не способны избежать соблазнов.
Что касается домашних кошек, то они как раз могут считаться тем самым видом животных, которые больше других проявляют признаки психопатии — эгоизм, черствость и манипулятивность — склонность управлять в личных целях чужими чувствами, эмоциями, слабостями, отмечают исследователи.
Эти черты были полезны и нужны кошкам, которые гуляли сами по себе и нуждались в самодостаточности, но в процессе одомашнивания психопатические черты кошек сгладились. И сейчас, как показало исследование, многие владельцы домашних кошек воспринимают своих питомцев эмпатичными, способными чувствовать настроение человека и испытывать любовь и сострадание.
Психопатия больше не может выполнять адаптивную функцию у домашней кошки. Черты, связанные с психопатией, также могут быть пагубными для отношений кошки с хозяином. Людям больше нравятся покорные кошки.
- Опросник позволяет измерить и понять особенности личности кошки и их влияние на отношения с хозяином, что имеет значение для управления поведением кошки, — отмечают исследователи. — Это поможет выявить нежелательное поведение у кошек и скорректировать его, чтобы избежать попадания питомцев в приюты.
Ученые составили
Если много пятибалльных ответов будет на вопросы про агрессию кошек (подлость), бесстрашие (смелость) и непослушание (расторможенность), а также недружелюбие к животным и людям, то можно говорить о ярком проявлении психопатичных черт у вашего домашнего животного.
Мой кот не чувствует опасности (например, выбегает на улицу, делает рискованные прыжки).
Мой кот любит исследовать новые места.
Моя кошка громко вокализирует (мяукает, «поет») без видимой причины.
Моя кошка требует постоянного внимания.
Моя кошка сидит на предметах, которые я пытаюсь использовать (например, ноутбуки, книги).
Моя кошка постоянно мяукает, если ее оставить одну, и будет везде ходить за людьми.
Моя кошка бегает по дому без видимой причины.
Моя кошка донимает людей, когда чего-то хочет (например, мяукает, стучит по миске с едой, требует впустить в закрытое помещение).
Моя кошка любопытна (например, наблюдает за происходящим из окна, проверяет, кто приходит, когда звонит дверной звонок).
Моя кошка не учится на собственных ошибках и опыте, т.е. будет продолжать вести себя опасно.
Мой кот не подчиняется правилам дома (например, ходит по столам, царапает вещи, залезает на занавески).
Моя кошка повреждает вещи (например, царапает мебель, сталкивает предметы с полки).
Моя кошка прячется и прыгает на людей.
Моя кошка беспокоит людей, когда они отдыхают (например, набрасывается на них, чтобы разбудить).
Моя кошка агрессивна во время игры с людьми (кусается и царапается).
Моя кошка агрессивна по отношению к другим кошкам и другим домашним животным (например, атакует, шипит, грубо играет).
Моя кошка доминирует над мной (например, преследует меня, нападает на меня).
Моя кошка агрессивна по отношению к детям.
Моя кошка показывает резкие изменения настроения (например, мурлычет, когда ее гладят, но внезапно кусает).
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