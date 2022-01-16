В организме человека на протяжении всей жизни действуют около 60 видов гормонов — по крайней мере, именно о таком количестве пока что известно ученым. Они влияют на все процессы жизнедеятельности, включая здоровье человека, его самочувствие, самовосприятие, а также и на отношения с другими людьми.
Наталья Худякова
Эндокринология
Врач-эндокринолог, диабетолог. Кандидат медицинских наук. Специалист клиники «ID-clinic».
Про «мужские» и «женские» гормоны
«Наиболее яркий пример — это изменения в организме, которые происходят под воздействием половых гормонов. Их влияние начинается еще в раннем внутриутробном периоде, когда происходит закладка всех жизненно важных органов, в частности, головного мозга, и продолжается в течение всей жизни. В результате этого мы можем наблюдать не только внешние проявления, характерные для определенного пола, но и так называемые „мужской“ и „женский“ типы поведения», — поясняет врач.
Эстрогены (женские половые гормоны) ответственны за все признаки, ассоциированные с женственностью. Формирование груди, бедер, половое влечение, удовлетворение от полового контакта и способность к деторождению — результат их кропотливой ежедневной работы. Колебания половых гормонов в течение менструального цикла оказывают сильное влияние на женщину. Появление раздражительности, депрессивных и тревожных мыслей, перепадов настроения, плаксивости, прыщей в период между овуляцией и менструацией объясняются изменением уровня половых гормонов во вторую фазу менструального цикла.
Андрогены (мужские половые гормоны) ответственны за мужественность: крепкий торс, грубый голос, волосатость, агрессию, способность к половому акту и зачатию. Колебания концентраций андрогенов также влияют на:
самочувствие,
самореализацию,
образ жизни мужчины.
Так, например, мужчины с высоким уровнем андрогенов ведут себя вызывающе, агрессивно, независимо и целеустремленно, но при наступлении андропаузы эти же самые мужчины становятся домоседами. Они с удовольствием проводят время с детьми или внуками, пекут им блинчики. Известно, что половое воздержание способствует развитию у мужчин бессонницы, раздражительности, агрессии, враждебности. Спортсмены, например, умышленно отказываются от половых контактов перед важным соревнованием, чтобы достичь лучших результатов.
Гормональный «ключ-замок»
Однако не только концентрация гормонов влияет на человека, но также большое значение имеет чувствительность рецепторов к ним. Дело в том, что все гормоны работают по принципу «ключ-замок». Если ключ не подходит, то замок невозможно открыть. В этом случае эффект гормонов на человеческий организм частичный или отсутствует. Например, при феномене тестикулярной феминизации, мы можем видеть внешне красивую женщину при том, что генетически это 100% мужчина.
«Как говорит мой коллега-генетик: „Перед тем как пригласить кого-либо на свидание, следует проверить генотип этого человека во избежание последующих неловкостей“. В такие забавные игры могут играть гормоны!», — говорит Наталья Худякова.
В этих примерах описана лишь малая часть того, как всего лишь одна группа гормонов может нами управлять. Но как найти границы, в пределах которых изменения гормонального уровня считаются нормой, а где патологически-опасным изменением? Неопытный человек редко замечает отклонения, особенно на ранних этапах развития болезни.
Кроме того, жизнь часто перенасыщена работой, учебой, семейными трудностями, поэтому первые тревожные звоночки просто списываются на переутомление, стресс, усталость. И даже когда наши родные и близкие начинают жаловаться на наш ставший с недавнего времени несносный характер, мы не находим времени посетить специалиста.
Как можно заподозрить гормональный дисбаланс
Симптомов и признаков, указывающих на гормональный дисбаланс много, говорит врач. Часто они носят общий характер, например:
слабость;
снижение работоспособности;
плохое настроение, апатия;
сонливость;
повышенная утомляемость.
Другие же маскируются под заболевания, которые на первый взгляд не имеют связи с гормональным дисбалансом. К таким симптомам относятся:
скачки артериального давления;
чувство перебоев в работе сердца;
учащенное сердцебиение или наоборот, редкий пульс;
потливость;
зуд, сухость кожи;
боли в костях, переломы;
выпадение зубов, частый кариес;
мышечная слабость;
ползанье мурашек по телу.
«И только когда появляются нарушения менструального цикла, снижение либидо и потенции, проблемы с беременностью, быстрый набор веса или симптомы, нехарактерные для своего пола (рост груди у мужчин и волос на лице у женщин), то их могут уже связать с гормональным сбоем. Если вы заметили у себя какие-либо вышеуказанные симптомы, или признаки, которых не было раньше, или ваши родные указывают на необычность вашего поведения — это звоночек обратиться к врачу-эндокринологу», — предупреждает эксперт.
Еще большую опасность могут представлять гормональные изменения в организме, которые протекают вообще без симптомов длительное время. Так, например, бессимптомное течение гипотиреоза во время беременности приводит к недоразвитию головного мозга плода. Никакой репетитор в будущем не восполнит эти утраты.
Или можно долго игнорировать коварнейшее течение первичного гиперпаратиреоза — заболевания, при котором необратимо разрушаются почки, поджелудочная железа, скелет, зубы, сосуды. Оно может годы себя не выдавать, при этом разрушать сосуды, приводить к инфаркту, инсульту, ампутациям конечностей, слепоте и гемодиализу. Современные исследования показывают, что даже при преддиабете выявляются поражения сосудистого русла, поэтому отсрочка диагностики чревата тяжелыми последствиями, заключила эксперт.
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