Андрогены (мужские половые гормоны) ответственны за мужественность: крепкий торс, грубый голос, волосатость, агрессию, способность к половому акту и зачатию. Колебания концентраций андрогенов также влияют на:

самочувствие,

самореализацию,

образ жизни мужчины.

Так, например, мужчины с высоким уровнем андрогенов ведут себя вызывающе, агрессивно, независимо и целеустремленно, но при наступлении андропаузы эти же самые мужчины становятся домоседами. Они с удовольствием проводят время с детьми или внуками, пекут им блинчики. Известно, что половое воздержание способствует развитию у мужчин бессонницы, раздражительности, агрессии, враждебности. Спортсмены, например, умышленно отказываются от половых контактов перед важным соревнованием, чтобы достичь лучших результатов.

Гормональный «ключ-замок»

Однако не только концентрация гормонов влияет на человека, но также большое значение имеет чувствительность рецепторов к ним. Дело в том, что все гормоны работают по принципу «ключ-замок». Если ключ не подходит, то замок невозможно открыть. В этом случае эффект гормонов на человеческий организм частичный или отсутствует. Например, при феномене тестикулярной феминизации, мы можем видеть внешне красивую женщину при том, что генетически это 100% мужчина.

«Как говорит мой коллега-генетик: „Перед тем как пригласить кого-либо на свидание, следует проверить генотип этого человека во избежание последующих неловкостей“. В такие забавные игры могут играть гормоны!», — говорит Наталья Худякова.

В этих примерах описана лишь малая часть того, как всего лишь одна группа гормонов может нами управлять. Но как найти границы, в пределах которых изменения гормонального уровня считаются нормой, а где патологически-опасным изменением? Неопытный человек редко замечает отклонения, особенно на ранних этапах развития болезни.

Кроме того, жизнь часто перенасыщена работой, учебой, семейными трудностями, поэтому первые тревожные звоночки просто списываются на переутомление, стресс, усталость. И даже когда наши родные и близкие начинают жаловаться на наш ставший с недавнего времени несносный характер, мы не находим времени посетить специалиста.