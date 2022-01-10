Статистика заболеваемости штаммом коронавируса омикрон продолжает расти. Врачи говорят о том, что спасти от него не сможет даже прививка — хоть вакцинированные и легче переносят болезнь.
При этом отличительный симптом омикрона — резкая, царапающая боль в горле, которая мешает нормально есть и пить. При таком состоянии врачи обычно рекомендуют перейти на бульоны и мягкую пищу.
Доктор медицины, Роберт Лахита директор Института аутоиммунных и ревматических заболеваний в больнице Святого Иосифа также
Этот совет может показаться необычным, однако в нем есть рациональное зерно. Врач напоминает, что мороженое не только не навредит раздраженному горлу, но и обеспечит организм белком и глюкозой.
Дело в том, что зараженные омикроном пациенты нередко сталкиваются с резкой потерей веса. Это может быть связано с длительным отсутствием аппетита. А в мороженом много сахара и жира, что поможет не худеть так быстро.
Во-вторых, из-за молока в составе этот продукт является десертом с высоким содержанием белка — а значит, с помощью мороженого можно наесться надолго.
Наконец, мороженое успокаивает раздраженное горло и просто улучшает настроение.
О пользе мороженого в борьбе с коронавирусом также говорит доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, в мороженое добавляют йота-каррагинан в виде добавки Е407 ряди мягкой консистенции.
Как выяснили во время экспериментов ученые, это вещество уничтожает вирусы в полости рта. Так что мороженое способно хоть немного, но защитить от заражения COVID-19.
Симптомы заражения омикроном:
Сильная усталость
Высокая температура
Ломота в теле
Потливость по ночам
Головная боль
Насморк
«Царапающая» боль в горле
Кстати
После коронавируса пациенты нередко проходят через долгое восстановление — особенно те, кто столкнулся с тяжелой формой течения болезни. Правильное питание поможет быстрее привести себя в порядок. О том, какой должна быть диета после COVID-19, читайте ЗДЕСЬ.
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