Этот совет может показаться необычным, однако в нем есть рациональное зерно. Врач напоминает, что мороженое не только не навредит раздраженному горлу, но и обеспечит организм белком и глюкозой.

Дело в том, что зараженные омикроном пациенты нередко сталкиваются с резкой потерей веса. Это может быть связано с длительным отсутствием аппетита. А в мороженом много сахара и жира, что поможет не худеть так быстро.

Во-вторых, из-за молока в составе этот продукт является десертом с высоким содержанием белка — а значит, с помощью мороженого можно наесться надолго.

Наконец, мороженое успокаивает раздраженное горло и просто улучшает настроение.

О пользе мороженого в борьбе с коронавирусом также говорит доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, в мороженое добавляют йота-каррагинан в виде добавки Е407 ряди мягкой консистенции.

Как выяснили во время экспериментов ученые, это вещество уничтожает вирусы в полости рта. Так что мороженое способно хоть немного, но защитить от заражения COVID-19.