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Статистика заболеваемости штаммом коронавируса омикрон продолжает расти. Врачи говорят о том, что спасти от него не сможет даже прививка — хоть вакцинированные и легче переносят болезнь.

При этом отличительный симптом омикрона — резкая, царапающая боль в горле, которая мешает нормально есть и пить. При таком состоянии врачи обычно рекомендуют перейти на бульоны и мягкую пищу.

Доктор медицины, Роберт Лахита директор Института аутоиммунных и ревматических заболеваний в больнице Святого Иосифа также советует заразившимся омикроном добавить в свой рацион мороженое.

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Этот совет может показаться необычным, однако в нем есть рациональное зерно. Врач напоминает, что мороженое не только не навредит раздраженному горлу, но и обеспечит организм белком и глюкозой.

Дело в том, что зараженные омикроном пациенты нередко сталкиваются с резкой потерей веса. Это может быть связано с длительным отсутствием аппетита. А в мороженом много сахара и жира, что поможет не худеть так быстро.

Во-вторых, из-за молока в составе этот продукт является десертом с высоким содержанием белка — а значит, с помощью мороженого можно наесться надолго.

Наконец, мороженое успокаивает раздраженное горло и просто улучшает настроение.

О пользе мороженого в борьбе с коронавирусом также говорит доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, в мороженое добавляют йота-каррагинан в виде добавки Е407 ряди мягкой консистенции.

Как выяснили во время экспериментов ученые, это вещество уничтожает вирусы в полости рта. Так что мороженое способно хоть немного, но защитить от заражения COVID-19.

Симптомы заражения омикроном:

  1. Сильная усталость

  2. Высокая температура

  3. Ломота в теле

  4. Потливость по ночам

  5. Головная боль

  6. Насморк

  7. «Царапающая» боль в горле

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Кстати

После коронавируса пациенты нередко проходят через долгое восстановление — особенно те, кто столкнулся с тяжелой формой течения болезни. Правильное питание поможет быстрее привести себя в порядок. О том, какой должна быть диета после COVID-19, читайте ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова