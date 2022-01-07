Зимой, когда на улице резкие перепады температур и морозы, легче всего заразиться гриппом. Некоторые довольно тяжело переносят это инфекционное заболевание и даже после выздоровления могут еще долго приходить в себя. Сейчас, в период пандемии коронавируса, к этой инфекции может еще присоединиться и COVID-19. Определить, точно ли вы заразились одновременно и гриппом, и ковидом без лабораторных исследований довольно сложно.

Однако чаще всего при гриппе симптомы болезни появляются очень быстро , например, температура до 38-39 может подняться за несколько часов. В то время как при ковиде лихорадка может начаться и через несколько дней после заражения. Важная деталь: если через какой-то промежуток времени после этого пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.