Зимой, когда на улице резкие перепады температур и морозы, легче всего заразиться гриппом. Некоторые довольно тяжело переносят это инфекционное заболевание и даже после выздоровления могут еще долго приходить в себя. Сейчас, в период пандемии коронавируса, к этой инфекции может еще присоединиться и COVID-19. Определить, точно ли вы заразились одновременно и гриппом, и ковидом без лабораторных исследований довольно сложно.
Однако чаще всего при гриппе симптомы болезни появляются очень быстро, например, температура до 38-39 может подняться за несколько часов. В то время как при ковиде лихорадка может начаться и через несколько дней после заражения. Важная деталь: если через какой-то промежуток времени после этого пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19,
«Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», — сказала Руженцова.
Первый случай
Сочетание грипп+ковид уже выявляли в других странах. Так, «двойную» инфекцию зафиксировали врачи из Северной Македонии. Такую комбинацию называют «флурон». Несколько дней назад флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии, Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Также эксперт отметила, что если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно.
Если человек заболел и гриппом, и ковидом одновременно, то в этом случае очень важно как можно скорее начать лечение, пояснила Татьяна Руженцова. Чаще всего человеку не требуется никаких дополнительных препаратов, смесь инфекций купируется противовирусными, которые врачи назначают для лечения коронавирусной инфекции.
Комментарии0