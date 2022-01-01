14 процентов жителей России признались, что имитируют новогоднее настроение

Новый год официально наступил. Теперь все мы живем в 2022 году. Большинство россиян отметили этот праздник дома. По оценкам портала SuperJob , так встречали наступление нового года 75 процентов жителей нашей страны. 5 из 100 человек провели главную ночь на работе, причем мужчин среди них было больше, чем женщин.

- Женщин-коллег берегут и отпускают отмечать Новый год с семьей, — объяснили гендерную несправедливость аналитики.

3 из 100 человек отправились в гости, 2 процента праздновали ночь за городом, 7 процентов отправились в путешествия, рестораны и клубы. Вообще в России Новый год считается семейным праздником. Поэтому 65 процентов встретили его с родными.