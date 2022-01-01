14 процентов жителей России признались, что имитируют новогоднее настроение

Новый год официально наступил. Теперь все мы живем в 2022 году. Большинство россиян отметили этот праздник дома. По оценкам портала
- Женщин-коллег берегут и отпускают отмечать Новый год с семьей, — объяснили гендерную несправедливость аналитики.
3 из 100 человек отправились в гости, 2 процента праздновали ночь за городом, 7 процентов отправились в путешествия, рестораны и клубы. Вообще в России Новый год считается семейным праздником. Поэтому 65 процентов встретили его с родными.
- 13 процентов опрошенных признались, что проведут новогоднюю ночь в одиночестве, — приводят результаты исследования аналитики.
Несмотря на то, что многие заранее украшали дома к праздникам, выбирали подарки, добиться особого новогоднего настроения получилось не у всех. 6 из 10 жителей России признались, что абсолютно не ощущали приближения праздника.
- 14 процентов рассказали, что ждут наступления Нового года без настроения, но держат лицо ради близких, — рассказали исследователи. — 48 процентов опрошенных вообще не стали ни от кого скрывать свой далеко непраздничный настрой. Мужчин среди них больше.
Однако 27 из 100 человек, которые участвовали в опросе, все же признались, что у них хорошее настроение. Дух праздника ощущают те, кто моложе. Им еще не исполнилось 35 лет.
Татьяна Караваева
психотерапия
психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук
- Глобально праздник нужен для того, чтобы человек испытывал положительные эмоции, — объяснила «Доктору Питеру» руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук Татьяна Караваева. — Это время, которое отличается от рутины и будней, но чтобы праздник отличался от обычных дней, к нему надо готовиться. Ведь на самом деле праздник внутри нас.
Психотерапевт порекомендовала в поисках хорошего настроение устроить праздник своим близким.
- Это хороший способ развеять собственное уныние, когда мы что-то делаем для другого, стараемся его порадовать, то радуемся сами, — отметила Татьяна Караваева.
Впереди у нас еще почти 9 выходных дней, так что хорошее настроение еще есть шанс найти.
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