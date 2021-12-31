Психолог по коррекции расстройств пищевого поведения Юлия Жарова дала советы, как избежать превращения Нового года исключительно в «праздник живота», чтобы потом не винить себя за плюс 3-4 кг на весах.
Юлия Жарова
Психология
Психолог московского психологического центра «Поговори со мной», тренер, нутрициолог
Накануне Нового года
Правило 1. Перед Новым годом не садитесь на диету. Это правило нарушают около 90% людей.
Правило 2. Следите за режимом дня и не перегружайте себя физической активностью. Если из-за предновогодней суеты чувствуете усталость, можно перейти на более легкие тренировки. Но не надо перед праздниками увеличивать нагрузки, чтобы влезть в платье — лучше купить на размер больше или из стрейчевого материала.
Привило 3. Высыпайтесь. Если не хватает времени на отдых и рутинную заботу о себе, можно многое убрать из расписания, но только не сон и питание по режиму. Иначе следом посыплется все остальное, и на новогодние праздники вы с большой вероятностью упадете без сил на диван с тазиком салата оливье, что вместо отдыха и хорошего настроения принесет чувство вины за неудавшиеся каникулы.
31 декабря и новогодняя ночь
Правило 4. Не голодайте, принимайте пищу в своем обычном режиме и не пытайтесь «оставить место» в желудке на новогоднюю ночь. Действенный совет от переедания — регулярно и вовремя себя кормить. Не покормите себя утром и днем 31 декабря, ждите переедания в новогоднюю ночь и после.
Правило 5. Если отмечаете Новый год дома, приготовьте свои любимые блюда и наслаждайтесь каждым кусочком, смакуйте и не думайте о еде с точки зрения «вредно» или «полезно». Если вы напомните себе во время застолья, что едите что-то вредное, тело тут же среагирует напряжением и не даст вам в полной мере расслабиться и получить от еды удовольствие.
Правило 6. Во время застолья не смешивайте два процесса — еду и разговор. В таком случае велик риск съесть лишнее: вкусное уже в желудке, а удовольствия на языке вы так не почувствовали за разговорами. Во время разговоров воспользуйтесь техникой из осознанного питания:
приборы на столе,
руки на бедрах,
прожевали?
потом говорим.
поговорили?
вот теперь берем приборы, едим и возвращаемся к пункту 1.
Правило 7. Если отмечаете Новый год не дома, ешьте только то, что для вас действительно вкусно. Для начала поинтересуйтесь, из чего состоит блюдо, и уже потом решайте — хочется его попробовать или нет.
После праздника
Правило 8. Начните первый день нового года с вопроса: «А чего мне сейчас хочется?» Если хочется есть, не отказывайте себе. Ориентируйтесь на свои желания и потребности, не садитесь за стол за компанию или потому что надо доесть, а то испортится.
Правило 9. Как бы вы не питались в новогодние праздники, главное, — не ругайте себя за это и не вините. А уже после праздников спланируйте комфортный для себя режим. Если его нет, самое время создать свой стиль питания.
Правило 10. Внесите в праздник больше веселья и новых занятий. Новый год — отличное время начать исполнять свои желания, играть, танцевать, записаться на тренировку, покататься на коньках, встретиться с друзьями. Чем насыщеннее и интереснее будут каникулы, тем меньше вам захочется поднимать настроение с помощью еды. Если же вы в обычной жизни, наоборот, устали от компаний и суеты, можно праздники сделать временем для релакса, медитации, проработки целей на следующий год.
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