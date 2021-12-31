Фото №1 - 10 правил, которые помогут не наесть лишнего на новогодние праздники
Фото
Getty Images

Психолог по коррекции расстройств пищевого поведения Юлия Жарова дала советы, как избежать превращения Нового года исключительно в «праздник живота», чтобы потом не винить себя за плюс 3-4 кг на весах.

Юлия Жарова

Юлия Жарова

Психология

Психолог московского психологического центра «Поговори со мной», тренер, нутрициолог

Накануне Нового года

Правило 1. Перед Новым годом не садитесь на диету. Это правило нарушают около 90% людей.

Правило 2. Следите за режимом дня и не перегружайте себя физической активностью. Если из-за предновогодней суеты чувствуете усталость, можно перейти на более легкие тренировки. Но не надо перед праздниками увеличивать нагрузки, чтобы влезть в платье — лучше купить на размер больше или из стрейчевого материала.

Привило 3. Высыпайтесь. Если не хватает времени на отдых и рутинную заботу о себе, можно многое убрать из расписания, но только не сон и питание по режиму. Иначе следом посыплется все остальное, и на новогодние праздники вы с большой вероятностью упадете без сил на диван с тазиком салата оливье, что вместо отдыха и хорошего настроения принесет чувство вины за неудавшиеся каникулы.

31 декабря и новогодняя ночь

Правило 4. Не голодайте, принимайте пищу в своем обычном режиме и не пытайтесь «оставить место» в желудке на новогоднюю ночь. Действенный совет от переедания — регулярно и вовремя себя кормить. Не покормите себя утром и днем 31 декабря, ждите переедания в новогоднюю ночь и после.

Правило 5. Если отмечаете Новый год дома, приготовьте свои любимые блюда и наслаждайтесь каждым кусочком, смакуйте и не думайте о еде с точки зрения «вредно» или «полезно». Если вы напомните себе во время застолья, что едите что-то вредное, тело тут же среагирует напряжением и не даст вам в полной мере расслабиться и получить от еды удовольствие.

Правило 6. Во время застолья не смешивайте два процесса — еду и разговор. В таком случае велик риск съесть лишнее: вкусное уже в желудке, а удовольствия на языке вы так не почувствовали за разговорами. Во время разговоров воспользуйтесь техникой из осознанного питания:

  1. приборы на столе,

  2. руки на бедрах,

  3. прожевали?

  4. потом говорим.

  5. поговорили?

  6. вот теперь берем приборы, едим и возвращаемся к пункту 1.

Правило 7. Если отмечаете Новый год не дома, ешьте только то, что для вас действительно вкусно. Для начала поинтересуйтесь, из чего состоит блюдо, и уже потом решайте — хочется его попробовать или нет.

Читайте также

После праздника

Правило 8. Начните первый день нового года с вопроса: «А чего мне сейчас хочется?» Если хочется есть, не отказывайте себе. Ориентируйтесь на свои желания и потребности, не садитесь за стол за компанию или потому что надо доесть, а то испортится.

Правило 9. Как бы вы не питались в новогодние праздники, главное, — не ругайте себя за это и не вините. А уже после праздников спланируйте комфортный для себя режим. Если его нет, самое время создать свой стиль питания.

Правило 10. Внесите в праздник больше веселья и новых занятий. Новый год — отличное время начать исполнять свои желания, играть, танцевать, записаться на тренировку, покататься на коньках, встретиться с друзьями. Чем насыщеннее и интереснее будут каникулы, тем меньше вам захочется поднимать настроение с помощью еды. Если же вы в обычной жизни, наоборот, устали от компаний и суеты, можно праздники сделать временем для релакса, медитации, проработки целей на следующий год.

Анастасия Романова