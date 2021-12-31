Накануне Нового года

Правило 1. Перед Новым годом не садитесь на диету. Это правило нарушают около 90% людей.

Правило 2. Следите за режимом дня и не перегружайте себя физической активностью . Если из-за предновогодней суеты чувствуете усталость, можно перейти на более легкие тренировки. Но не надо перед праздниками увеличивать нагрузки, чтобы влезть в платье — лучше купить на размер больше или из стрейчевого материала.

Привило 3. Высыпайтесь . Если не хватает времени на отдых и рутинную заботу о себе, можно многое убрать из расписания, но только не сон и питание по режиму. Иначе следом посыплется все остальное, и на новогодние праздники вы с большой вероятностью упадете без сил на диван с тазиком салата оливье, что вместо отдыха и хорошего настроения принесет чувство вины за неудавшиеся каникулы.

31 декабря и новогодняя ночь

Правило 4. Не голодайте, принимайте пищу в своем обычном режиме и не пытайтесь «оставить место» в желудке на новогоднюю ночь . Действенный совет от переедания — регулярно и вовремя себя кормить. Не покормите себя утром и днем 31 декабря, ждите переедания в новогоднюю ночь и после.

Правило 5. Если отмечаете Новый год дома, приготовьте свои любимые блюда и наслаждайтесь каждым кусочком, смакуйте и не думайте о еде с точки зрения «вредно» или «полезно» . Если вы напомните себе во время застолья, что едите что-то вредное, тело тут же среагирует напряжением и не даст вам в полной мере расслабиться и получить от еды удовольствие.

Правило 6. Во время застолья не смешивайте два процесса — еду и разговор . В таком случае велик риск съесть лишнее: вкусное уже в желудке, а удовольствия на языке вы так не почувствовали за разговорами. Во время разговоров воспользуйтесь техникой из осознанного питания:

приборы на столе, руки на бедрах, прожевали? потом говорим. поговорили? вот теперь берем приборы, едим и возвращаемся к пункту 1.