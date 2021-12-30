Незащищенный секс

- Один из наиболее очевидных факторов риска заразиться каким-то серьезным инфекционным заболеванием для Джеймса Бонда — это неумеренное число его сексуальных контактов, — заключают исследователи.

Они насчитали 59 половых актов секретного агента (примерно по 2,4 на один фильм), но только в трех случаях сексуальные партнеры Бонда были условно постоянными.

- Чаще отношения были спонтанными, а у партнеров — мало времени для выяснения сексуального анамнеза, — сообщают исследователи. — В одном случае, благодаря присутствию в кадре часов, оказалось, что между знакомством и сексом прошло всего 20 минут. Это произошло с героем Тимоти Далтона в 15 серии франшизы «Искры из глаз».

Ученые также нашли неопровержимые доказательства того, что Бонд не предохранялся во время по крайней мере одного полового акта — в последнем фильме «Не время умирать».

Бонд принадлежит к 20–34% путешественников, которые практикуют случайный секс, примерно половина из них не пользуется презервативами.

Незащищенный случайный секс опасен тем, что можно заразиться ВПЧ (вирус папилломы человека), гонореей, хламидиозом, сифилисом и еще более чем 20 заболеваниями, передаваемыми половым путем.