Эксперты по инфекционным болезням из университета Неймегена в Нидерландах посмотрели все 25 фильмов про Джеймса Бонда, снятых с 1962 по 2021 годы, и выяснили, что секретный агент рисковал умереть много раз — и вряд ли бы дожил до момента, когда его все-таки убили создатели франшизы. Результаты почти научного исследования опубликованы в журнале
Ученые собрали впечатляющие доказательства того, что Джеймс Бонд должен был умереть намного раньше только потому, что не соблюдал элементарные правила гигиены и рекомендации британского Роспотребнадзора. Инфекционисты проанализировали все факторы и риски, что ставили под угрозу здоровье секретного агента.
Незащищенный секс
- Один из наиболее очевидных факторов риска заразиться каким-то серьезным инфекционным заболеванием для Джеймса Бонда — это неумеренное число его сексуальных контактов, — заключают исследователи.
Они насчитали 59 половых актов секретного агента (примерно по 2,4 на один фильм), но только в трех случаях сексуальные партнеры Бонда были условно постоянными.
- Чаще отношения были спонтанными, а у партнеров — мало времени для выяснения сексуального анамнеза, — сообщают исследователи. — В одном случае, благодаря присутствию в кадре часов, оказалось, что между знакомством и сексом прошло всего 20 минут. Это произошло с героем Тимоти Далтона в 15 серии франшизы «Искры из глаз».
Ученые также нашли неопровержимые доказательства того, что Бонд не предохранялся во время по крайней мере одного полового акта — в последнем фильме «Не время умирать».
Бонд принадлежит к 20–34% путешественников, которые практикуют случайный секс, примерно половина из них не пользуется презервативами.
Незащищенный случайный секс опасен тем, что можно заразиться ВПЧ (вирус папилломы человека), гонореей, хламидиозом, сифилисом и еще более чем 20 заболеваниями, передаваемыми половым путем.
Отравление
Оказалось, что Бонд категорически не любил мыть руки, выяснили ученые. Секретный агент был замечен за этим занятием на экране всего дважды — один раз после еды в фильме «Из России с любовью» и второй — после убийства соперника в картине «Бриллианты навсегда».
Исследователи отмечают, что пренебрежение элементарными правилами гигиены в путешествиях Бонд демонстрировал регулярно, хотя совершил 86 международных поездок, включая полет в космос.
- Есть и смягчающие факторы, — признают ученые. — В фильме «Живи и дай умереть» Бонд вынужден был потрогать кусок сырой курицы, чтобы отвлечь голодных крокодилов. Но после этого он не моет руки, игнорируя риск бактериальной инфекции.
Животные, еда и алкоголь
В семи фильмах Джеймс Бонд оказывается в опасной близости от белого ангорского кота экранного злодея Блофельда и… от риска заболеть токсоплазмозом.
- Этот факт дополнительно подчеркивает важность соблюдения гигиены рук, иначе есть риск заразиться токсоплазмозом, — поясняют инфекционисты.
Как оказалось, Джеймс Бонд аж в четырех фильмах ест немытые фрукты и подвергает себя риску заражения вибриозом, норовирусом и гепатитом, поедая сырых устриц (в картине 1967 года «Живёшь только дважды»), отмечают исследователи.
В исследовании также упоминается любовь Бонда к мартини, при этом отмечается, что он употреблял безалкогольные напитки только три раза во всех фильмах франшизы (это апельсиновый сок в «Из России с любовью», кофе в «Доктор Ноу» и стакан соленой воды в «Казино Рояль»). Как минимум, сочетание алкоголя и физической нагрузки должно было грозить Бонду жесточайшим обезвоживанием, резюмируют ученые.
- Алкогольные напитки, взболтанные или перемешанные, не предотвращают обезвоживания, что является серьезной проблемой, учитывая крайние физические нагрузки Бонда, часто в жарком климате, — отмечают исследователи.
Пренебрегает Бонд и солнцезащитными кремами, хотя нередко оказывается под лучами палящего солнца, правда, носит солнцезащитные очки — 18 раз в 25 фильмах.
Вирусы
Мог Бонд заболеть и серьезной вирусной инфекцией. Агент 007 оказался в Японии после пандемии вируса H2N2 и регулярно нарушал правила — например, не соблюдал дистанцию, в том числе и в общественном транспорте.
- Что еще более тревожно, Бонд в фильме «Живешь только дважды», пытаясь замаскироваться, закрыл лицо и рот маской, которую недавно использовал другой человек, — возмущены ученые.
Джеймс Бонд — образец безрассудного пренебрежения правилами гигиены.
— Поведение секретного агента должно привлечь внимание к важному вопросу профилактики риска инфекционных заболеваний во время работы и путешествий, — резюмируют исследователи.
Ученые отметили, что изучали поведение Джеймса Бонда в вечерние часы, не отрываясь от основной работы в университете. На просмотр 25 фильмов франшизы ушло 3113 минут (более 50 часов).
- Это время не было потрачено на более насущные социальные проблемы или формы расслабления, более приемлемые в академических кругах, — поясняют ученые и добавляют, что специального финансирования для проекта не было.
— Это вполне логично, учитывая отсутствие его академической ценности, — заключают голландцы.
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