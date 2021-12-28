Оливье, крабовый салат, селедка под шубой — все эти блюда уже давно успели стать полноправными хозяевами новогодних праздников. Для приготовления этих салатов обычно используют майонез. Он идет в качестве обязательной заправки.
Все знают, что этот майонез жирный и калорийный. Однако не все догадываются о других его вредных свойствах. Подробнее о вреде майонеза в своем телеграм-канале рассказала врач Зухра Павлова.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Все знают, что спиртное это нейротоксин, и за каждый бокал (рюмку) придется ответить перед организмом. Вот примерно такая же ситуация и с майонезом, — отмечает врач Зухра Павлова.
Павлова назвала майонез «катализатором старения». Все дело в том, что он активно вступает с продуктами в реакцию гликирования. Производные от этой реакции (КПГ) являются одними из самых важных факторов старения. Кроме того, КПГ заставляет толстеть, способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа, повышает риски столкнуться с нарушениями в работе сердца и раком.
- Для того чтобы сделать майонез максимально вредным, его нужно использовать для запекания, — подчеркивает Павлова.
Причем, отмечает врач, вредным является не только покупной майонез — даже домашний продукт на перепелиных яйцах не будет полезным. Салаты же лучше заправлять лимонным соком — он уменьшает образование КПГ.
Кстати
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