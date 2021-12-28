- Все знают, что спиртное это нейротоксин, и за каждый бокал (рюмку) придется ответить перед организмом. Вот примерно такая же ситуация и с майонезом, — отмечает врач Зухра Павлова.

Павлова назвала майонез «катализатором старения». Все дело в том, что он активно вступает с продуктами в реакцию гликирования. Производные от этой реакции (КПГ) являются одними из самых важных факторов старения. Кроме того, КПГ заставляет толстеть, способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа, повышает риски столкнуться с нарушениями в работе сердца и раком.

- Для того чтобы сделать майонез максимально вредным, его нужно использовать для запекания, — подчеркивает Павлова.