По словам специалистов, пристрастие к сладкому у людей врожденное. Даже у грудного молока сладкий вкус. И дети не зря любят все сладкое — для роста и развития им необходима энергия, которую они берут из быстрых углеводов, содержащихся в сахаре. Эксперты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» считают : если у ребенка нет особых противопоказаний и избытка массы тела, не стоит полностью исключать из его меню кондитерские изделия.

Однако сахар содержится не только во «вкусняшках». Есть еще такое понятие как добавленный сахар — исходно он не содержится в блюде или продукте, а добавляется при приготовлении. Например, в варенье есть как естественный сахар из ягод, так и добавленный, который положили при варке. И про него тоже нельзя забывать. По исследованиям ФИЦ питания и биотехнологии, дети в основном злоупотребляют разными «печеньками» (а также вафлями, булками и так далее). В итоге получают больше нормы не только сахара, но и жиров.