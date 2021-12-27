По словам специалистов, пристрастие к сладкому у людей врожденное. Даже у грудного молока сладкий вкус. И дети не зря любят все сладкое — для роста и развития им необходима энергия, которую они берут из быстрых углеводов, содержащихся в сахаре. Эксперты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание»
Однако сахар содержится не только во «вкусняшках». Есть еще такое понятие как добавленный сахар — исходно он не содержится в блюде или продукте, а добавляется при приготовлении. Например, в варенье есть как естественный сахар из ягод, так и добавленный, который положили при варке. И про него тоже нельзя забывать. По исследованиям ФИЦ питания и биотехнологии, дети в основном злоупотребляют разными «печеньками» (а также вафлями, булками и так далее). В итоге получают больше нормы не только сахара, но и жиров.
Сколько можно детям сладкого
По словам заведующей лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерины Пырьевой, младшие школьники вполне могут съедать в день до 10-15 г сладостей. Это примерно соответствует одной-двум конфетам, двум небольшим печеньям или мармеладкам, вафельке, зефирке или пастиле. Не повредит и качественный шоколад — лучше давать молочный, чтобы нервная система не перевозбуждалась из-за избытка кофеина, как в горьком шоколаде. Для школьников постарше норма немного больше. Кроме того, есть периоды, когда у детей возникает усиленная потребность в сладком — скачок роста, большая физическая или умственная активность, гормональный взрыв.
Важно
Сахарозаменители (фруктоза, ксилит, сорбит), не предназначены для питания здорового ребенка. Их нужно использовать только после консультации с врачом-диетологом.
Когда и какие сладости давать
Екатерина Пырьева дала 5 советов по полезному употреблению сладкого.
Екатерина Пырьева
Нутрициология
Руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук
Не делайте сладости или вообще любую еду наградой или поощрением за что-то. Лучше всего вообще не акцентировать внимание на сладком как на чем-то особенном. Это просто часть еды, которую он может, если хочет, съесть в конце приема пищи. Детсадовская классика: первое, второе и компот имеет свой смысл — вкус сладкого через центральную нервную систему обеспечивает чувство удовлетворения и означает окончание трапезы.
Не добавляйте сахар в каши, ягоды и фрукты, имеющие природную естественную сладость. Не приучайте ребенка к послащенной еде или питью.
Не давайте ребенку сладости и даже соки до еды. Любой продукт, богатый углеводами, перебьет аппетит и ребенок, не поев как следует, уже через 1,5-2 часа снова захочет перекусить. Небольшую порцию сладкого можно дать после плотного завтрака или после занятия — например, тренировки по футболу.
Отдавайте предпочтение качественным продуктам — пастиле, зефиру, мармеладу с натуральными добавками фруктов и соков, цукатам из фруктов.
Вместо нектаров выбирайте натуральные соки. Норма дошкольника — до 150 мл в сутки, школьника — 150-200 мл.
А шоколад?
Шоколад любят не только дети, но и взрослые. Его называют натуральным антидепрессантом благодаря аминокислоте триптофану, которая стимулирует выработку гормона радости — серотонина. Еще он богат антиоксидантами. Но, помимо полезных свойств, у шоколада есть серьезный минус — в нем содержится много сахара и жира. Калорийность продукта составляет около 540 ккал на 100 грамм.
Натуральным шоколадом можно называть только тот продукт, в котором есть какао-масло, а не его заменители (подсолнечное, соевое, хлопковое или пальмовое масла). Все остальное уже должно называться не иначе, как кондитерская плитка.
Шоколад бывает
молочный;
горький;
сливочный;
белый.
Категория шоколада зависит от процентного содержания какао: чем больше процент — тем лучше.
Рекомендуемые нормы для детей:
Детям до 3 лет шоколад давать совсем нельзя — состав продукта слишком сложный и тяжелый для неподготовленной детской пищеварительной системы.
Угощать детей этим лакомством рекомендуется с 5-6 лет — по 20 граммов, но не более 2-х раз в неделю.
Выбираем качественный шоколад
Как внешне отличить качественный шоколад от кондитерской плитки и от продукта, потерявшего свои полезные свойства из-за неправильного хранения. Эксперты назвали 5 отличий:
Для качественного шоколада характерен сухой хруст при разламывании плитки.
Он легко тает во рту, так как температура плавления какао-масла составляет 32 градуса — чуть ниже нормальной температуры тела. Сладкая же плитка очень твердая, ее придется в буквальном смысле грызть, а после во рту останется масляное послевкусие.
Шоколад относят к капризным продуктам. На жаре какао-масло в его составе начинает частично плавиться, потом проступает на поверхность плитки мелкими каплями, а при обратном застывании образуют серые пятна. Этот эффект называется «жировым поседением», что говорит о нарушении условий хранения. Специалисты считают, что пользы от такого продукта уже не будет, да и вкусовые качества потеряны.
При слишком низкой температуре шоколад тоже может испортиться. На морозе из него вымораживается вода, а на плитке появляются белые пятна сахарозы» — это так называемое «сахарное поседение».
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