Эксперты-аналитики разделили российские регионы по уровню тревожности на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам — невозмутимые, уравновешенные и встревоженные,
Топ-3 рейтинга самых тревожных регионов 2021 года заняли Москва, Петербург и Вологодская область. Их жители оказались самыми восприимчивыми к страхам по самым разным поводам.
«Тревожные» регионы (по убыванию)
Пермский край,
Архангельская область,
Новгородская область,
Тюменская область,
Свердловская область,
Крым,
Краснодарский край.
Причем, страхи жителей регионов сильно разнятся. Если москвичей и петербуржцев больше всего пугает коронавирус, то в Вологодской области — рост цен, а в Тюмени, Свердловске и Перми — рост жестоких преступлений (уральцы до сих пор не могут оправиться после страшной трагедии — стрельбы в пермском Политехе, когда погибли 6 человек).
Архангелогородцы чаще всего говорили о страхе перед волками — их нашествие перепугало жителей в начале 2021 года, новгородцы больше тревожатся из-за «угрозы революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года», а вот южане в Крыму и Краснодарском крае чаще всего переживают из-за погоды и аномальных климатических явлений.
В десятку «уравновешенных» регионов вошли Курская, Калининградская, Калужская области, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская, Тульская области, ЯНАО, Тверская и Иркутская области.
Топ-10 «невозмутимых» регионов
Ингушетия,
Чечня,
Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия,
Якутия,
Дагестан,
Чукотка,
Адыгея,
Сахалинская область,
Калмыкия.
Чего россияне боятся больше всего
QR-коды вошли в топ-3 страхов практически во всех регионах страны, исключение составили Дагестан, Ингушетия и Чукотка.
Другие страхи россиян
Рост цен;
проблемы экологии и климата;
действия полиции и судов в контексте протестов;
давление государства на соцсети;
рост числа жестоких преступлений;
обеспокоенность внешнеполитической обстановкой.
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