Эксперты-аналитики разделили российские регионы по уровню тревожности на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам — невозмутимые, уравновешенные и встревоженные, говорится в исследовании компании КРОС.

Топ-3 рейтинга самых тревожных регионов 2021 года заняли Москва, Петербург и Вологодская область. Их жители оказались самыми восприимчивыми к страхам по самым разным поводам.

«Тревожные» регионы (по убыванию)

Пермский край,

Архангельская область,

Новгородская область,

Тюменская область,

Свердловская область,

Крым,

Краснодарский край.

Причем, страхи жителей регионов сильно разнятся. Если москвичей и петербуржцев больше всего пугает коронавирус, то в Вологодской области — рост цен, а в Тюмени, Свердловске и Перми — рост жестоких преступлений (уральцы до сих пор не могут оправиться после страшной трагедии — стрельбы в пермском Политехе, когда погибли 6 человек).

Архангелогородцы чаще всего говорили о страхе перед волками — их нашествие перепугало жителей в начале 2021 года, новгородцы больше тревожатся из-за «угрозы революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года», а вот южане в Крыму и Краснодарском крае чаще всего переживают из-за погоды и аномальных климатических явлений.