страхи россиян
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Эксперты-аналитики разделили российские регионы по уровню тревожности на три группы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам — невозмутимые, уравновешенные и встревоженные, говорится в исследовании компании КРОС.

Топ-3 рейтинга самых тревожных регионов 2021 года заняли Москва, Петербург и Вологодская область. Их жители оказались самыми восприимчивыми к страхам по самым разным поводам.

«Тревожные» регионы (по убыванию)

  • Пермский край,

  • Архангельская область,

  • Новгородская область,

  • Тюменская область,

  • Свердловская область,

  • Крым,

  • Краснодарский край.

Причем, страхи жителей регионов сильно разнятся. Если москвичей и петербуржцев больше всего пугает коронавирус, то в Вологодской области — рост цен, а в Тюмени, Свердловске и Перми — рост жестоких преступлений (уральцы до сих пор не могут оправиться после страшной трагедии — стрельбы в пермском Политехе, когда погибли 6 человек).

Архангелогородцы чаще всего говорили о страхе перед волками — их нашествие перепугало жителей в начале 2021 года, новгородцы больше тревожатся из-за «угрозы революций и вызываемых ими потрясений в связи с акциями протеста в начале года», а вот южане в Крыму и Краснодарском крае чаще всего переживают из-за погоды и аномальных климатических явлений.

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В десятку «уравновешенных» регионов вошли Курская, Калининградская, Калужская области, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская, Тульская области, ЯНАО, Тверская и Иркутская области.

Топ-10 «невозмутимых» регионов

  • Ингушетия,

  • Чечня,

  • Кабардино-Балкария,

  • Карачаево-Черкесия,

  • Якутия,

  • Дагестан,

  • Чукотка,

  • Адыгея,

  • Сахалинская область,

  • Калмыкия.

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QR-коды вошли в топ-3 страхов практически во всех регионах страны, исключение составили Дагестан, Ингушетия и Чукотка.

Другие страхи россиян

  • Рост цен;

  • проблемы экологии и климата;

  • действия полиции и судов в контексте протестов;

  • давление государства на соцсети;

  • рост числа жестоких преступлений;

  • обеспокоенность внешнеполитической обстановкой.

Анна Майская