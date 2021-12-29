Обилие жирных и жареных блюд может вызвать пищевое расстройство у малыша. Также родители должны следить, что и в каком количестве ест ребенок. Это поможет избежать переедания, исключит риск пищевого отравления и аллергической реакции на новые продукты.

Про режим дня на праздниках

Один из основных вопросов, который возникает у родителей, это «А нужно ли укладывать ребенка спать перед новогодней ночью?» Все зависит от возраста, говорит педиатр.

«Детям дошкольного возраста лучше не нарушать режим бодрствования и сна. Можно встретить с малышами Новый год вечером, а потом уложить их спать вовремя. Чтобы подарить ребенку праздник, правильнее будет, если он вместе со всеми начнет праздновать Новый год, но не переест вечером и вовремя отправится спать», — говорит эксперт.

Если говорить о школьниках, то тут уместнее другой вариант: им стоит немного поспать днем, чтобы после курантов веселиться вместе со взрослыми.