Для детей Новый год — один из наиболее долгожданных праздников. Можно долго не спать, объедаться сладостями, смотреть мультики и, конечно же, встретиться с Дедом Морозом, чтобы получить желанный подарок. Однако сильно расхолаживать детей нельзя — это может навредить их здоровью, после праздников им будет сложно восстановить режим. Как избежать переутомления ребенка? Можно ли детям не спать в новогоднюю ночь? Стоит ли отмечать, если ребенок заболел? Рассказывает педиатр Алена Михайлова.
Алена Михайлова
Педиатрия
Врач-педиатр «Инвитро-Урал»
Ребенок за общим столом
Новый год — это семейный праздник, поэтому дети любого возраста, конечно же, могут сидеть за новогодним столом вместе со всей семьей. Тем не менее, нельзя забывать, что каждому возрасту соответствует свой набор блюд. Совсем маленьких детей не следует кормить тем же, что едят взрослые», — рассказывает врач.
Не стоит кормить ребенка салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени.
Обилие жирных и жареных блюд может вызвать пищевое расстройство у малыша. Также родители должны следить, что и в каком количестве ест ребенок. Это поможет избежать переедания, исключит риск пищевого отравления и аллергической реакции на новые продукты.
Про режим дня на праздниках
Один из основных вопросов, который возникает у родителей, это «А нужно ли укладывать ребенка спать перед новогодней ночью?» Все зависит от возраста, говорит педиатр.
«Детям дошкольного возраста лучше не нарушать режим бодрствования и сна. Можно встретить с малышами Новый год вечером, а потом уложить их спать вовремя. Чтобы подарить ребенку праздник, правильнее будет, если он вместе со всеми начнет праздновать Новый год, но не переест вечером и вовремя отправится спать», — говорит эксперт.
Если говорить о школьниках, то тут уместнее другой вариант: им стоит немного поспать днем, чтобы после курантов веселиться вместе со взрослыми.
Важная деталь: если в доме есть маленькие дети, то родители должны внимательно следить за малышами, когда они рассматривают елку. Так, дерево должно быть хорошо закреплено, чтобы оно не упало, если вдруг ребенок решит потянуть его на себя. Лучше отказаться от стеклянных елочных украшений, которые могут разбиться и включать гирлянды самостоятельно.
Ребенок заболел перед праздником
Если у ребенка повышенная температура, то, конечно, он должен больше отдыхать и соблюдать рекомендации врача. Сон в таком случае нарушать нельзя.
Если же ребенок более старшего возраста и признаки простуды присутствуют уже без повышения температуры тела, то для хорошего настроения ему не повредит встретить Новый год под бой курантов вместе со всеми, а после этого уже стоит лечь спать.
Новый год в другой стране
Некоторые семьи любят уезжать в новогоднее путешествие и праздновать там, где есть море и плюсовая температура. Чтобы все прошло хорошо, нужно соблюдать несколько рекомендаций. Так, не стоит забывать про санитарию: нужно обязательно взять горшок для ребенка, влажные салфетки, привычное питание с учетом возраста, чтобы избежать рисков развития кишечных инфекций, глистных инвазий. Также важно обеспечить условия для нормального сна.
Если путешествие планируется длительное, например, в автомобиле, то важно регулярно выделять время с остановками, чтобы ребенок подвигался. И не забудьте взять с собой несколько комплектов одежды и любимые игрушки малыша.
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