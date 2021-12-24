Кто «подвинул» коронавирус?
В декабре «какой-то вирус» десятками и сотнями закрывал на карантин классы в школах Петербурга. При этом, по словам родителей, симптомы у болеющих детей были как под копирку: высокая температура, боль в горле или сухой кашель. При этом у тех, кто сдавал мазок на коронавирус, он часто оказывался отрицательным. Так, по данным комитета по образованию, на 23 декабря в городе продолжают сидеть на карантине 196 классов в 107 школах и 16 групп в 14 детских садах. Еще в начале этой недели сообщалось о 351 классе на дистанционке, а в середине декабря — о 570. Как пояснили нашему изданию в комитете, в это число входят как ушедшие на карантин по коронавирусу, так и по другим ОРВИ.
В петербургском Роспотребнадзоре на этой неделе также заявили о сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. Там отметили, что болеют в основном школьники 7-14 лет и взрослые.
«По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы парагриппа, рино- и РС-вирусы (респираторно-синцитиальный вирус — Прим. ред.), регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа», — сухо
Он вернулся
Какой же именно респираторный вирус отправляет на больничный петербуржцев, разбушевавшись на фоне очередных волн коронавируса и быстрого продвижения по миру омикрон-штамма? Как пояснили «Доктору Питеру» в Детской инфекционной больнице №5 им. Филатова, врачи которой лечат детей с COVID-19, это никто иной как обычный грипп. В прошлом эпидсезоне он полностью уступил лидерство коронавирусу — как в России, так и в целом по миру выявлялись лишь редкие случаи. Теперь он снова в деле и даже смог кое-где опередить своего сильного соперника.
По словам врачей ДГБ №5, сейчас среди госпитализированных в стационар детей больше пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом, чем с COVID-19. Так, из общего числа примерно 30% приходится на долю гриппа, 10-20% — на долю ковида, остальные — на другие инфекции и хирургические патологии. Если в абсолютных цифрах, то из занятых сейчас 362 инфекционных коек только на 81-й лежат дети с ковидом. Как отмечают в больнице, заняты далеко не все койки — есть свободный резерв.
По последним данным Роспотребнадзора, от гриппа в Петербурге привились 2,4 млн жителей, включая 481,8 тысяч детей — это 44,6% населения города.
Не только грипп
Однако в серьезном подъеме заболеваемости ОРВИ оказался виноват не только грипп. Как рассказала «Доктору Питеру» заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко, сейчас порог заболеваемости гриппом превышен немного — в этом году у нас циркулирует так называемый гонконгский грипп H3N2. Этот штамм вируса входил в антигриппозную прививку. Но, кроме гриппа, есть еще один респираторный вирус, который по симптомам очень похож на него и на коронавирусную инфекцию, но не такой тяжелый по течению и возможным осложнениям.
Елена Эсауленко
инфекционные болезни
Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО, профессор, доктор медицинских наук
По словам Елены Эсауленко, с 40-й по 47-ю неделю в структуре ОРВИ в Петербурге доминировал риновирус — для этой инфекции характерны легкие симптомы и течение. А уже с 48-й недели (конец ноября) ситуация изменилась — в городе появились случаи заражения парагриппом, который в итоге потеснил риновирус.
- На последней 51-й неделе (13-19 декабря) шло повышение заболеваемости за счет вируса парагриппа. Его симптомы похожи и на коронавирусную инфекцию, и на грипп. При этом он не имеет никакого отношения к вирусу гриппа — у них просто схожие названия. Это отдельный вирус, а потому он не входит в вакцину против гриппа — тех, кто в этом сезоне привился, вакцина не сможет защитить от него, — говорит специалист Педиатрического университета.
Парагрипп циркулирует в популяции постоянно, но заболеваемость традиционно повышается осенью-зимой, когда температура воздуха понижается, и есть риск подхватить простуду. Вирусом парагриппа легко заразиться от инфицированного.
- Это не настолько тяжелое заболевание, как грипп и COVID-19. Если форма не осложненная, парагрипп обычно длится 7-10 дней как у детей, так и у взрослых, — добавляет Елена Эсауленко.
Как проявляется парагрипп:
У детей температура тела повышается очень быстро до 38,5 градусов и может держаться 2-3 дня;
Боль в горле;
Сухой кашель. Для детей также характерен «лающий» кашель;
Заложенность носа;
Редко — за счет отека может развиться стеноз гортани (частичное или полное сужение просвета гортани, что мешает прохождению воздуха при дыхании);
Может развиться бактериальное осложнение.
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