Он вернулся

Какой же именно респираторный вирус отправляет на больничный петербуржцев, разбушевавшись на фоне очередных волн коронавируса и быстрого продвижения по миру омикрон-штамма? Как пояснили «Доктору Питеру» в Детской инфекционной больнице №5 им. Филатова, врачи которой лечат детей с COVID-19, это никто иной как обычный грипп. В прошлом эпидсезоне он полностью уступил лидерство коронавирусу — как в России, так и в целом по миру выявлялись лишь редкие случаи. Теперь он снова в деле и даже смог кое-где опередить своего сильного соперника.