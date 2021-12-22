Новые ограничения

Израиль вновь вводит ограничения из-за нового штамма «омикрон», в США он уже стал доминирующим — на него приходится 73% случаев, в Канаде обновлен антирекорд по заболеваемости ковидом — более 11,6 тыс. случаев за сутки, в Великобритании из-за «омикрона» объявлено чрезвычайное положение.

ВОЗ оценивает связанный с «омикроном» риск как «очень высокий» и предупреждает о вероятности коллапса систем здравоохранения.