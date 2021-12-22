омикрон ковид вакцины
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Новые ограничения

Израиль вновь вводит ограничения из-за нового штамма «омикрон», в США он уже стал доминирующим — на него приходится 73% случаев, в Канаде обновлен антирекорд по заболеваемости ковидом — более 11,6 тыс. случаев за сутки, в Великобритании из-за «омикрона» объявлено чрезвычайное положение.

ВОЗ оценивает связанный с «омикроном» риск как «очень высокий» и предупреждает о вероятности коллапса систем здравоохранения.

- Надвигается «новый шторм», и правительствам следует приготовиться к значительному увеличению числа случаев заражения. В течение нескольких недель «омикрон» будет доминировать в большинстве стран европейского региона,  — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет BBC. Он добавил, что «омикрон» был выявлен как минимум в 38 из 53 стран, которые входят в европейский регион. Штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

По данным на 21 декабря, в России «омикрон» выявлен у 41 человека. Состояние их стабильно. 16 человек уже выздоровели. Зафиксировано более 300 контактировавших с пациентами со штаммом «омикрон», все они находятся в изоляции, заявляла ранее Анна Попова, глава ведомства.

Глава Минздрава признал, что новый штамм распространяется с феноменальной скоростью.

Аналитики пока затрудняются прогнозировать, что будет с заболеваемостью в стране, когда в России «омикрон» будет преобладающим.

- Если нам «подбросят» новый штамм как раз к выходу с зимних каникул, то в Петербурге будет еще более мощная волна коронавируса, еще более ранняя. Но пока прогнозировать что-то всерьез трудно, — ранее заявлял «Доктору Питеру» Алексей Куприянов.

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Аналитики и вирусологи продолжают собирать данные о том, насколько тяжело протекает ковид у заразившихся «омикроном». Исследователи признают, похоже, новый штамм не лучше «дельты». Об этом заявили ученые из Имперского колледжа Лондона.

Они сравнили данные по 11 329 пациентам с подтвержденным или вероятным «омикроном» и статистику по 200 тысячам человек, инфицированным другими вариантами коронавируса.

- Нет никаких доказательств того, что «омикрон» становится причиной заболевания с более низкой степенью тяжести, чем «дельта», — делают выводы ученые, пишет Reuters.

Вирусологи оценили и то, насколько прививка от коронавируса защищает от заражения новым штаммом. Для вакцин, доступных в Великобритании, эффективность против «омикрона» варьировалась от 0 до 20% после двух доз и от 55 до 80% после третьей, бустерной, дозы.

Также исследователи выяснили, что вероятность повторного заражения «омикроном» для уже болевших ковидом в 5,4 раза выше, чем «дельтой».

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Как болеют «омикроном» в США, Канаде и Дании

Одна из показательных — вспышка «омикрона» в декабре в Корнеллском университете — одном из крупнейших вузов США. Из 26 тысяч студентов университета от коронавируса привито 99%, из 1,7 тысяч преподавателей — 100%.

После первого заражения «омикроном» за две недели в университете выявили 1768 новых случаев — в основном, среди студентов. Но тяжелого течения ковида пока нет ни у кого.

Александр Драган

Эпидемиология

аналитик открытых данных, маркетолог

t.me/dragan_covid/

- Канадская статистика по «омикрону» показывает резкий рост заболеваемости среди привитых, датская — среди уже болевших, — такие данные приводит в своем телеграм-канале российский аналитик Александр Драган. — За вычетом карликовых государств, в Дании сейчас — самая высокая заболеваемость на душу населения в мире (следом идет Британия). Но задержка в анализах на «омикрон» достигает 5-6 дней, и датчане переходят к госпитализациям как к ключевому показателю. Впрочем, данные из больниц также поступают с задержкой.

По пациентам с «омикроном» последние данные относятся к 15 декабря — к тому моменту госпитализировали 96 человек. С учетом 6-дневного лага между выявлением и госпитализацией, доля попавших в больницу варьируется от 2% до 4,4% (для «дельты» 2-2,2%). Более детальных данных о тяжести ковида у заразившихся «омикроном» пока нет.

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В исследовании, которое было проведено специалистами российского Центра им. Гамалеи, и представленного в статье в авторитетной электронной библиотеке medRxiv, говорится, что у вакцинированных «Спутником V» есть антитела к омикрон-штамму коронавируса, при этом ревакцинация «Спутником Лайт» значительно повышает их количество.

Другое исследование, которое провели в Вашингтонском университете Сиэтла показало, что китайская вакцина Sinopharm, американская Johnson and Johnson и российская «Спутник V» малоэффективны против «омикрона». После них почти не вырабатываются антитела, пишет информационное агентство «Блумберг».

Исследование проводили на плазме крови небольшой выборки испытуемых. Оно показало, что в пробах лишь трех из 13 участников, полностью вакцинированных Sinopharm, сформировались нейтрализующие антитела к «омикрону». И только в одной из 12 проб с вакциной «Джонсон и Джонсон». А российский «Спутник V» вообще показал нулевой результат, соответственно, он абсолютно не способен бороться с новым штаммом.

Анна Майская