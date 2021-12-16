С ложкой и металлическим подносом. Именно так отходил ко сну испанский художник Сальвадор Дали. И спал он 6 раз по 20 минут, на отдых отправлялся каждые 4 часа. В общей сложности на сон у творца уходило 2 часа. Дали ложился спать с ложкой в руках, рядом с кроватью он ставил металлический поднос, как только ложка падала, раздавался сильный грохот. От него художник просыпался.
Дали был уверен, что именно в промежутке между сном и бодрствованием он находит новые способы для творческого выражения. Эту стадию сна ученые называют «без быстрых движений глаз» или N1. То, что она полезна для генерации новых идей, удалось доказать с помощью экспериментов, которые провели ученые из университета Сорбонны.
- Наши результаты показали, что когда мы засыпаем, в этот момент наступает момент творческих озарений. Нас буквально осеняет, — говорит одна из авторов исследования биолог Университета Сорбонны, Института Серво — Парижского института мозга Селия Лако. — Для достижения такого состояния нужно, чтобы человек балансировал между легким засыпанием и глубоким засыпанием.
Для исследования набрали 109 участников, но 6 впоследствии исключили — из-за технических проблем и нарушения сна. Большинство добровольцев — женщины (73 человека), со средним возрастом 23 года.
Участникам эксперимента давали решать одинаковые математические задачи, в процессе она отдыхали 20 минут.
- В это время можно было расслабиться полулежа с закрытыми глазами, но в правой руке необходимо было держать предмет, — уточнили ход эксперимента в научном журнале
Французские ученые вдохновились опытом еще одного гения своего времени, изобретателя Томаса Эдисона, он, в отличие от Дали, в руках держал не ложку, а шары. Как только он засыпал, сферы с шумом падали и будили ученого. В этот момент он мог уловить идеи, на которые его вдохновил сон.
- Участников эксперимента во время перерыва мы контролировали с помощью видеополисомнографии, электроэнцефалографии, электроокулографии и электромиографии, — сообщили ученые.
После перерыва добровольцев тестировали повторно. Самые существенные варианты показали участники, которые задремали и проснулись.
Они справлялись с задачами в три раза эффективнее тех, кто бодрствовал все 20 минут перерыва, и в шесть раз лучше тех, кто умудрился за это короткое время уйти в более глубокую фазу сна.
Учитывая, что подобный сон практиковали Дали, Эдисон и есть версия, что даже Леонардо да Винчи, можно предположить, что этот тип сна (полифазный) способен сделать из любого среднестатистического человека почти что гения. Но польский исследователь Петр Возняк предупредил, что использование такого режима сна постоянно не будет улучшать когнитивные способности, а, скорее, ухудшит их.
- Измерения ЭЭГ показали, что люди в основном двухфазны, есть период сильного влечения ко сну в течение субъективной ночи и одно падение бдительности в середине субъективного дня, — предупредил Петр Возняк. — Эти данные подтверждаются и другими физиологическими переменными — измерением температуры, уровнем кортизола в крови, мелатонина в слюне, других гормонов, артериальным давлением, активностью иммунных клеток и другими параметрами.
Поэтому полифазный сон, вероятно, может быть исключительным средством в экстренных ситуациях, когда надо быстро найти решение сложной задачи. При этом, надо учитывать, что контролировать наступление нужного состояния сложно. Падение предмета не всегда происходит именно в фазе N1. Как показали исследования ученых из Сорбонны, из 63 падений 26 (41,27 процента) произошли уже на более поздней стадии.
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