С ложкой и металлическим подносом. Именно так отходил ко сну испанский художник Сальвадор Дали. И спал он 6 раз по 20 минут, на отдых отправлялся каждые 4 часа. В общей сложности на сон у творца уходило 2 часа. Дали ложился спать с ложкой в руках, рядом с кроватью он ставил металлический поднос, как только ложка падала, раздавался сильный грохот. От него художник просыпался.

Дали был уверен, что именно в промежутке между сном и бодрствованием он находит новые способы для творческого выражения. Эту стадию сна ученые называют «без быстрых движений глаз» или N1. То, что она полезна для генерации новых идей, удалось доказать с помощью экспериментов, которые провели ученые из университета Сорбонны.