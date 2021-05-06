Плохой сон. Как хронический недосып разрушает мозг и сердце

Без сна жизни нет — в буквальном смысле. Человек быстрее умрет от недостатка сна, чем от голода, считают ученые. Без еды можно протянуть до 70 дней, а вот от недостатка сна можно погибнуть в течение двух недель. Хронический недосып убивает «медленно», но первыми, как правило, страдают мозг и сердце.

7 часов сна в сутки и прощай, деменция

Доказательство того, как хроническое недосыпание провоцирует старческую деменцию, было опубликовано в авторитетном общенаучном журнале Nature. Исследователи в течение 30 лет изучали огромную группу мужчин и женщин - почти 8 тысяч человек, у более полусотни из них во время этого многолетнего наблюдения была выявлена деменция. Оказалось, что сон по 5-6 часов в сутки в возрасте 50-60 лет напрямую влияет на повышенный риск старческого слабоумия. Нормой ученые считают не менее 7 часов сна в сутки.

«Постоянная короткая продолжительность сна в возрасте 50, 60 и 70 лет также была связана с 30% повышенным риском деменции независимо от социально-демографических, поведенческих, кардиометаболических и психических факторов, - пишут исследователи. - Эти результаты показывают, что короткая продолжительность сна в середине жизни связана с повышенным риском позднего начала слабоумия».

Характеризуя группу 50-летних участников исследования, ученые отмечают, что норму — не менее 7 часов сна в сутки — в основном выполняют женатые мужчины, имеющие «лучший кардиометаболический и психический профиль здоровья». При этом, «самая низкая заболеваемость деменцией наблюдалась среди тех, кто спал 7 часов в сутки, независимо от возраста, в котором измерялась продолжительность сна», - отмечают исследователи.

Отоспаться на выходных и таким образом избежать в последующие годы деменции вряд ли получится, исследователи настаивают, что важен нормальный режим сна в течение всей недели, и вообще жизни.

О взаимосвязи дефицита сна и возникновения деменции также есть обратная гипотеза — о том, что на риск развития болезни влияет уже не короткий сон, а продолжительный. «Но мы не нашли веские доказательства в поддержку этой гипотезы», - пишут ученые.

Больше — не значит лучше

Если спать меньше 6 часов в сутки, риск ранней смерти повышается на 12%, а память и скорость реакции существенно снижаются, подтверждают многочисленные научные исследования. От хронического недосыпания страдают все системы организма. Сахарный диабет, ожирение, инсульт, депрессия, потеря либидо, язвенные колит — это только самая распространенная часть заболеваний, которые может вызвать дефицит сна. Некоторые исследователи говорят о прямой взаимосвязи между недосыпом и онкологией.

Ученые не раз отмечали влияние продолжительности сна на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний — причем, в данном случае речь идет о «переизбытке» сна. Исследование ученых Американской коллегии кардиологов показало, что больше сна– не всегда лучше. «Избыток» ночного сна может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний также, как его недостаток.

Авторы работы проанализировали данные 14 079 участников (средний возраст – 46 лет). Все они были разделены на группы, в зависимости от продолжительности ночного сна — менее 6 часов, 6-7 часов или более 7 часов. В каждой оценивался сердечно-сосудистый риск и уровень С-реактивного белка как маркер воспаления при прогрессировании атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. На момент начала исследования менее 10% респондентов имели в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульт или инфаркт. Среднее время наблюдения за участниками составило 7.5 лет.

Ученые сделали прогноз риска коронарной смерти, острого ишемического инсульта и инфаркта миокарда в последующие 10 лет для каждой группы. Оказалось, что в группе участников с продолжительностью ночного сна от 6 до 7 часов 10-летний риск развития сердечно-сосудистых заболеваний составил 3.3%, а в группах сна менее 6 и более 7 часов – 4.6% и 3.3%, соответственно.

Светлана Ерофеева

© Доктор Питер