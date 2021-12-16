2. Рассеянный склероз

Как отмечает невролог Татьяна Сергеева, тремор рук вполне может быть признаком рассеянного склероза.

- Заболевание поражает мозжечок и миелиновые структуры нервов, которые отвечают за проведение нервных импульсов, поэтому у человека могут трястись как и руки, так и другие части тела.

Причем, как отмечает Ратникова, трястись руки при РС могут очень сильно — до такой степени, что человек уже не сможет нормально функционировать. А потом симптом, как это часто бывает при рассеянном склерозе, просто пропадает.

Понять, есть ли у вас РС, можно также по сопутствующим признакам. Подробнее на эту тему — ЗДЕСЬ.

3. Болезнь Минора

- Если руки дрожат, когда человек пишет или что-то держит, это может указывать на эссенциальный тремор (болезнь Минора).

При этом клинические проявления заболевания разнообразны — помимо тремора рук, может возникнуть дрожание мимических морщин, голоса, головы, диафрагмы.

Большинство исследований указывают на его генетическую природу. Если родитель страдает этим заболеванием, вероятность развития эссенциального тремора у их детей составляет от 17 до 83%, причем при передаче последующим поколениям заболевание может проявляться в более молодом возрасте и протекать тяжелее, чем у старших родственников.

Усиливают тремор кофе и крепкий чай, после употребления алкоголя симптомы эссенциального тремора усиливаются на следующий день, — рассказывает Сергеева.