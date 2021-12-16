У каждого в жизни хоть раз дрожали руки: например, от сильного волнения. Впрочем, далеко не всегда причины тремора такие безобидные. «Доктор Питер» разобрался, почему могут дрожать руки, и когда это явление может быть серьезной причиной для беспокойства.
По словам невролога Натальи Ратниковой, все причины тремора рук можно разделить на две большие группы: это физиологический тремор и патологический.
Наталья Ратникова
Неврология
Врач-невролог
- Физиологический тремор возникает периодически, это дрожание, как правило, мелкоразмашистое, проходит самостоятельно после устранения причины, которая его вызвала и не влияет на качество жизни, — говорит Ратникова.
Иными словами, если руки трясутся по физиологическим причинам, то проходит это быстро и в таком случае волноваться не о чем.
К физиологическим причинам тремора относятся следующие:
сильный стресс и усталость
физические нагрузки
высокая температура тела (например, во время болезни)
лекарства (теофиллин, адреналин, циклоспорин)
кофе, чай, психотропные препараты и антидеприсанты
психостимуляторы (в том числе наркотики)
эндокринные факторы (прием кортикостероидов, снижение калия в крови, опухоль надпочечников — феохромацитома и тиреотоксикоз — повышенная функция щитовидной железы)
токсические воздействия (интоксикация мышьяком, висмутом, ртутью, свинцом)
А бывает, что трясущиеся руки могут быть симптомом серьезных и даже смертельно-опасных болезней.
1. Болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера
- Особенностью дрожания при болезни Паркинсона является появления тремора только в состоянии покоя и только с одной стороны (только в одной руке или ноге), который постепенно распространяется на противоположную сторону.
А при Альцгеймере дрожание в руках лишь один из многочисленных симптомов. На первый план выходят грубые нарушения памяти и эмоциональные расстройства, — поясняет Ратникова.
О других симптомах Альцгеймера можно прочитать ЗДЕСЬ.
Отметим, что хоть и Паркинсон, и Альцгеймер традиционно считают возрастными заболеваниями, в некоторых случаях первые признаки этих недугов могут появиться до 40 лет.
Татьяна Сергеева
Неврология
Врач-невролог, эпилептолог Клиники эпилептологии «Epi Jay», кандидат медицинских наук
2. Рассеянный склероз
Как отмечает невролог Татьяна Сергеева, тремор рук вполне может быть признаком рассеянного склероза.
- Заболевание поражает мозжечок и миелиновые структуры нервов, которые отвечают за проведение нервных импульсов, поэтому у человека могут трястись как и руки, так и другие части тела.
Причем, как отмечает Ратникова, трястись руки при РС могут очень сильно — до такой степени, что человек уже не сможет нормально функционировать. А потом симптом, как это часто бывает при рассеянном склерозе, просто пропадает.
Понять, есть ли у вас РС, можно также по сопутствующим признакам. Подробнее на эту тему — ЗДЕСЬ.
3. Болезнь Минора
- Если руки дрожат, когда человек пишет или что-то держит, это может указывать на эссенциальный тремор (болезнь Минора).
При этом клинические проявления заболевания разнообразны — помимо тремора рук, может возникнуть дрожание мимических морщин, голоса, головы, диафрагмы.
Большинство исследований указывают на его генетическую природу. Если родитель страдает этим заболеванием, вероятность развития эссенциального тремора у их детей составляет от 17 до 83%, причем при передаче последующим поколениям заболевание может проявляться в более молодом возрасте и протекать тяжелее, чем у старших родственников.
Усиливают тремор кофе и крепкий чай, после употребления алкоголя симптомы эссенциального тремора усиливаются на следующий день, — рассказывает Сергеева.
4. Травма головы
По словам невролога, нередко руки трясутся у боксеров и других любителей травмоопасных видов спорта.
- Тяжёлые или часто повторяющиеся травмы головы могут также привести к двигательным нарушениям, включая тремор рук. Чем серьезнее травма и чем старше человек, тем больше вероятность возникновения данных проблем, — поясняет Сергеева.
Так что если внезапно начали трястись руки, стоит вспомнить, не ударялись ли вы головой в последнее время.
5. Болезнь Вильсона-Коновалова
Наконец, трясущиеся руки могут быть симптомом редкого, но очень опасного недуга — болезни Вильсона-Коновалова.
Болезнь Вильсона-Коновалова относится к тяжелейшим наследственным болезням центральной нервной системы и внутренних органов. При этом заболевании у человека в организме появляется слишком много меди. Без своевременной терапии, направленной на выведение токсичных избытков меди из организма, через 5–7 лет больной обречен на смерть.
Как отмечает Сергеева, тремор может быть симптомом начала дрожательной формы этой болезни. Только трястись тогда будет все туловище.
Другие признаки болезни Вильсона-Коновалова:
Цирроз печени
Повышение мышечного тонуса
Нарушения речи и глотания
Болезненные спазмы
Снижение интеллекта
Формирование кольца Кайзера–Флейшера на роговице (буро-зеленый пигмент по краю радужной оболочки глаза)
Что делать, если руки трясутся постоянно
В любом случае, если тремор стал постоянным явлением и никак не проходит, лучше обратиться за помощью к терапевту или неврологу, говорит Ратникова.
- Если после этого у вас найдут неврологические заболевания, нет причин отчаиваться: современные методы поддерживающей медикаментозной терапии, физиотерапии позволяют его контролировать и сохранять трудоспособность до старости. Главное — вовремя обнаружить болезнь и начать лечение, — резюмирует невролог.
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