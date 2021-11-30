Сезон гололеда, а вместе с ним и падений, стартовал. В травмпунктах Петербурга поток пострадавших от скользких дорог вырос в полтора раза. И не дай бог что-то сломать или удариться головой — так недолго и сотрясение получить.
Сотрясение головного мозга — это легкая степень черепно-мозговой травмы, при которой повреждения носят функциональный (обратимый) характер. Однако слово «легкая» не должно наводить на мысли о том, что сотрясение «само пройдет» и «я же просто ударился головой, ничего страшного не будет». При любом подозрение на этот диагноз вызывайте скорую помощь. Травмы головы очень опасны сами по себе и без консультации специалиста могут привести к серьезным последствиям.
Лариса Небога
Неврология
Врач-невролог, психиатр.
Про диагноз и симптомы
«Тяжесть сотрясения определяют по следующим критериям: продолжительность утраты сознания, степень угнетения сознания в момент осмотра, продолжительность посттравматической амнезии (потери памяти)», — пояснила эксперт.
Врач ставит диагноз «сотрясение головного мозга» если:
сознание оставалось ясным, но было оглушение либо спутанность;
потеря сознания заняла не более 30 минут;
если у пациента посттравматическая амнезия занимает не более 1 часа.
Также на сотрясение могут указать следующие симптомы:
головная боль;
нарушение аккомодации — проявляется временным снижением остроты зрения;
свето- и звукобоязнь;
тошнота и рвота;
«При осмотре врач может обнаружить разницу величины зрачков с двух сторон и различные вазомоторные расстройства — покраснение лица и кистей, иногда с синюшным оттенком, отечность разных частей тела. Все болезненные проявления должны пройти в течение недели», — поясняет Лариса Небога.
Как происходит сотрясение
Для начала нужно вспомнить строение головы: вначале кость (череп), далее три мозговых оболочки — твердая, паутинная и сосудистая и только потом, собственно, мозг. Головной мозг «плавает» в ликворе или спинномозговой жидкости, которая среди прочих функций служит амортизатором.
«При несильных ударах и резких движениях структуры, окружающие мозг, компенсируют внешние воздействия. Причины сотрясения мозга — падения и удары, которые человек получает в дорожно-транспортных происшествиях, во время занятий спортом или на производстве, в уличных драках.
Не заметить сотрясения головного мозга невозможно. В большинстве случаев человеку приходится уходить на больничный или лечиться в стационаре.
В любом случае нужен врач
Простое сотрясение можно перепутать с другой тяжелой травмой — ушибом или внутричерепной гематомой. В первые часы после удара эти травмы проявляются так же, как сотрясение. Особенно опасна в этом плане гематома — от удара разрывается сосуд внутри головы, и кровь потихоньку подтекает. Размер гематомы растет, но расширяться некуда, пространство ограничено плотной костью. Происходит сдавление ткани мозга, и без лечения человек погибает.
Савелий Штангаров
Хирургия
Военный врач, нейрохирург
«Даже если во время осмотра врач выявит характерные для сотрясения симптомы, то на рентгенограмме черепа и других исследованиях (КТ или МРТ) не выявляется костно-травматической патологии, крови в субарахноидальном пространстве и других повреждений головного мозга», — пояснил эксперт.
По клиническим данным, сотрясение головного мозга пациенты получают в драках, при авариях автотранспорта, в спорте (нокдаун в боксе), на строительных объектах, после падения с высоты или на льду. Сначала человек ненадолго теряет сознание (часто, но не всегда), а потом уже появляются остальные симптомы — головная боль, тошнота, рвота. Если потеря сознания кратковременна, то остальная симптоматика может сохраняется до 3-5 дней.
С чем еще путают сотрясение
Если травма неизвестна и человек найден без сознания, то сотрясение можно легко спутать с:
с обычным обмороком;
с сердечными проблемами(нарушением ритма, инфарктом);
резким снижением сахара у диабетиков после укола.
«Несмотря на то, что современная медицина легко относится к лечению данной травмы, после перенесенного сотрясения имеются множественные последствия, которые чаще всего проявляются во взрослом возрасте», — говорит врач.
Это, в первую очередь, головные боли, повышенная утомляемость, нарушение сна, нервозность. Может быть такое, что при обследовании находят нарушения ликворообмена по типу гидроцефалии. К тому же дети могут скрывать травму, частенько стараются перетерпеть головную боль.
Поэтому важно обращаться за медицинской помощью — это тот случай, когда лучше перебдеть.
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