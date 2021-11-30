Сезон гололеда, а вместе с ним и падений, стартовал. В травмпунктах Петербурга поток пострадавших от скользких дорог вырос в полтора раза. И не дай бог что-то сломать или удариться головой — так недолго и сотрясение получить.

Сотрясение головного мозга — это легкая степень черепно-мозговой травмы, при которой повреждения носят функциональный (обратимый) характер. Однако слово «легкая» не должно наводить на мысли о том, что сотрясение «само пройдет» и «я же просто ударился головой, ничего страшного не будет». При любом подозрение на этот диагноз вызывайте скорую помощь. Травмы головы очень опасны сами по себе и без консультации специалиста могут привести к серьезным последствиям.