Фото №1 - С какими заболеваниями можно спутать сотрясение головного мозга
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Сезон гололеда, а вместе с ним и падений, стартовал. В травмпунктах Петербурга поток пострадавших от скользких дорог вырос в полтора раза. И не дай бог что-то сломать или удариться головой — так недолго и сотрясение получить.

Сотрясение головного мозга — это легкая степень черепно-мозговой травмы, при которой повреждения носят функциональный (обратимый) характер. Однако слово «легкая» не должно наводить на мысли о том, что сотрясение «само пройдет» и «я же просто ударился головой, ничего страшного не будет». При любом подозрение на этот диагноз вызывайте скорую помощь. Травмы головы очень опасны сами по себе и без консультации специалиста могут привести к серьезным последствиям.

Лариса Небога

Лариса Небога

Неврология

Врач-невролог, психиатр.

Про диагноз и симптомы

«Тяжесть сотрясения определяют по следующим критериям: продолжительность утраты сознания, степень угнетения сознания в момент осмотра, продолжительность посттравматической амнезии (потери памяти)», — пояснила эксперт.

Врач ставит диагноз «сотрясение головного мозга» если:

  1. сознание оставалось ясным, но было оглушение либо спутанность;

  2. потеря сознания заняла не более 30 минут;

  3. если у пациента посттравматическая амнезия занимает не более 1 часа.

Также на сотрясение могут указать следующие симптомы:

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«При осмотре врач может обнаружить разницу величины зрачков с двух сторон и различные вазомоторные расстройства — покраснение лица и кистей, иногда с синюшным оттенком, отечность разных частей тела. Все болезненные проявления должны пройти в течение недели», — поясняет Лариса Небога.

Как происходит сотрясение

Для начала нужно вспомнить строение головы: вначале кость (череп), далее три мозговых оболочки — твердая, паутинная и сосудистая и только потом, собственно, мозг. Головной мозг «плавает» в ликворе или спинномозговой жидкости, которая среди прочих функций служит амортизатором.

«При несильных ударах и резких движениях структуры, окружающие мозг, компенсируют внешние воздействия. Причины сотрясения мозга — падения и удары, которые человек получает в дорожно-транспортных происшествиях, во время занятий спортом или на производстве, в уличных драках.

Не заметить сотрясения головного мозга невозможно. В большинстве случаев человеку приходится уходить на больничный или лечиться в стационаре.

В любом случае нужен врач

Простое сотрясение можно перепутать с другой тяжелой травмой — ушибом или внутричерепной гематомой. В первые часы после удара эти травмы проявляются так же, как сотрясение. Особенно опасна в этом плане гематома — от удара разрывается сосуд внутри головы, и кровь потихоньку подтекает. Размер гематомы растет, но расширяться некуда, пространство ограничено плотной костью. Происходит сдавление ткани мозга, и без лечения человек погибает.

Савелий Штангаров

Савелий Штангаров

Хирургия

Военный врач, нейрохирург

«Даже если во время осмотра врач выявит характерные для сотрясения симптомы, то на рентгенограмме черепа и других исследованиях (КТ или МРТ) не выявляется костно-травматической патологии, крови в субарахноидальном пространстве и других повреждений головного мозга», — пояснил эксперт.

По клиническим данным, сотрясение головного мозга пациенты получают в драках, при авариях автотранспорта, в спорте (нокдаун в боксе), на строительных объектах, после падения с высоты или на льду. Сначала человек ненадолго теряет сознание (часто, но не всегда), а потом уже появляются остальные симптомы — головная боль, тошнота, рвота. Если потеря сознания кратковременна, то остальная симптоматика может сохраняется до 3-5 дней.

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С чем еще путают сотрясение

Если травма неизвестна и человек найден без сознания, то сотрясение можно легко спутать с:

«Несмотря на то, что современная медицина легко относится к лечению данной травмы, после перенесенного сотрясения имеются множественные последствия, которые чаще всего проявляются во взрослом возрасте», — говорит врач.

Это, в первую очередь, головные боли, повышенная утомляемость, нарушение сна, нервозность. Может быть такое, что при обследовании находят нарушения ликворообмена по типу гидроцефалии. К тому же дети могут скрывать травму, частенько стараются перетерпеть головную боль.

Поэтому важно обращаться за медицинской помощью — это тот случай, когда лучше перебдеть.

Софья Хромова