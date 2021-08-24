Когда мы слышим истории о том, что человек уже не первый год живет с каким-либо инородным телом, то каждый раз возникает вопрос: «Почему посторонний предмет до сих пор не извлекли?» Особенно, если нет угрозы для жизни пациента.
Привыкли и не болит
Некоторые люди действительно могут спокойно жить с инородным телом. Они не испытывают какого-то дискомфорта. Так, «Доктор Питер» писал про случай из Кабардино-Балкарии. Местные медики извлекли из легкого мужчины иголку, с которой он благополучно прожил 10 лет. Пациент все эти годы чувствовал себя замечательно. В больницу он обратился, потому что внезапно в груди появились какие-то боли.
Еще один случай произошел не так давно на Филиппинах. Местный житель подрался с хулиганами, один из нападавших ударил его ножом. Врачи обработали и зашили рану. В течение года парень ощущал странное покалывание в грудной клетке, но не придавал ему особого значения. Спустя 14 месяцев совершенно случайно на медосмотре медики обнаружили в грудине парня 10-сантиметровое лезвие.
Инородные тела могут годами оставаться и в легких. Так случилось с пациенткой из Челябинска — женщина 10 лет прожила с салфеткой, которую хирург забыл в ее легком. «Потеряшку» извлекли, однако пациентка решила требовать от больницы моральной компенсации.
Почему инородные тела становятся «родными»
Сергей Лавринов
Медицина
Врач-нейрохирург
«На самом деле тут все просто: если инородный предмет не вызывает гнойного воспаления, находится в мало функциональной области, например, лезвие так лежит между ребрами, что не мешает внутренним органам. Человек спокойно дышит, мышцы работают как надо и так далее. То, при таком раскладе, пациент может спокойно жить с инородным телом много лет или вообще всю жизнь», — поясняет эксперт.
Даже в сердце, одном из самых главных органов, могут оставаться инородные тела, рассказывает врач. Медицине известны случаи послевоенного времени, когда бывшие солдаты жили с пулями в сердце десятки лет. Человек перестает ощущать посторонний предмет, потому что в организме есть определенные защитные механизмы, которые работают по одному и тому же принципу.
«Мы с этим встречаемся постоянно. Вокруг нас всегда есть звук, свет, мы к ним привыкаем, восприимчивость к раздражителю постепенно проходит. Мозг может игнорировать что-то „извне“, значит, можно с этим жить. Конечно, „безопасное“ инородное тело может начать перемещаться. Их всегда лучше удалять, если есть возможность. Ведь в любой момент может появиться угроза для жизни».
Зачем врачи оставляют инородные тела в теле пациента
В медицине есть такое понятие — анатомическая доступность. И иногда инородное тело действительно лучше оставить. Например: в процессе работы на заводе мужчине в грудину впился маленький кусочек металла, который сразу же «пропал» в коже. И врач, оценив все риски, решает его оставить, как есть. Если оперировать пациента, от скальпеля повреждений будет больше, чем от этого кусочка, который спокойно приживется, и не будет мешать внутренним органам выполнять свои функции.
«Иногда инородные тела оставляют даже в головном мозге. Потому что риск навредить пациенту может быть очень велик. Нейрохирург, конечно, все достанет, но это уже будет идеально прооперированный труп или глубокий инвалид».
Любое инородное тело со временем обволакивается. Организм, понимая, что ему теперь с этим жить, «ограничивает» его от родных органов. Через много лет человек действительно может начать испытывать боль. Почему — никто точно не знает, причин может быть много. Одна из гипотез: в оболочку прорастают нервные окончания, следовательно, появляется чувствительность.
Когда «чужое» сразу болит
Конечно, далеко не все инородные тела могут прижиться. С некоторыми организм не в состоянии справиться, они начинают сразу же усердно напоминать о себе. Так, у жительницы Башкирии в течение двух лет были постоянные головные боли, ныл живот, болела спина. Как выяснилось, в ее животе была игла, которую медики забыли после операции. Еще больше не повезло роженице из Петербурга. Женщина родила ребенка, но живот почему-то остался на месте. Через 25 дней медики вытащили забытую коллегами… простыню.
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