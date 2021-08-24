Когда мы слышим истории о том, что человек уже не первый год живет с каким-либо инородным телом, то каждый раз возникает вопрос: «Почему посторонний предмет до сих пор не извлекли?» Особенно, если нет угрозы для жизни пациента.

Привыкли и не болит

Некоторые люди действительно могут спокойно жить с инородным телом. Они не испытывают какого-то дискомфорта. Так, «Доктор Питер» писал про случай из Кабардино-Балкарии. Местные медики извлекли из легкого мужчины иголку, с которой он благополучно прожил 10 лет. Пациент все эти годы чувствовал себя замечательно. В больницу он обратился, потому что внезапно в груди появились какие-то боли.

Еще один случай произошел не так давно на Филиппинах. Местный житель подрался с хулиганами, один из нападавших ударил его ножом. Врачи обработали и зашили рану. В течение года парень ощущал странное покалывание в грудной клетке, но не придавал ему особого значения. Спустя 14 месяцев совершенно случайно на медосмотре медики обнаружили в грудине парня 10-сантиметровое лезвие.

Инородные тела могут годами оставаться и в легких. Так случилось с пациенткой из Челябинска — женщина 10 лет прожила с салфеткой, которую хирург забыл в ее легком. «Потеряшку» извлекли, однако пациентка решила требовать от больницы моральной компенсации.