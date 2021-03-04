"В нашей практике такое впервые". Мужчина пришел к врачам с полукилограммом камней в мочевом пузыре, один из них торчал из живота

Полкилограмма камней извлекли из мочевого пузыря пациента урологи областной больницы №4 города Ишим Тюменской области. 58-летний мужчина пришел к врачам с жалобами, что у него из живота торчит камень. Хирурги впервые столкнулись с таким случаем. Операция прошла успешно.

Врачи отправили на рентген пациента с торчащим из живота камнем и были поражены увиденным. Мочевой пузырь 58-летнего мужчины полностью был заполнен камнями. Самый большой достигал в диаметре 15 сантиметров, рядом с ним находилась целая горсть камешков помельче.

«В брюшной стенке пациента было два отверстия: одно для катетера - с цистостомой (система для искусственного опорожнения мочевого пузыря - Прим. ред.) мужчина живет более 15 лет, и второе рядом. Прорывая ткани живота, из брюшной полости буквально «вырывался» камень. В нашей практике такое впервые», - рассказал заведующий урологическим отделением Олег Кирилов.

Пациента экстренно прооперировали под местной анестезией. Хирургам пришлось вооружиться не только скальпелем, но и долотом. Тяжелым инструментом аккуратно раздробили крупный камень и извлекли его по частям.

Если бы его доставали целиком, пришлось бы делать длинный разрез, практически через весь мочевой пузырь. Это потребовало бы долгой реабилитации пациента и негативно сказалось на функциях его мочевыделительной системы, пояснили врачи.

Операция длилась полчаса. Вместе с крупным урологи удалили и мелкие камни, ушили отверстия и установили новый катетер. Позднее выяснилось, что общий вес извлечённых конкрементов составил полкилограмма.

Послеоперационный период у пациента протекал без осложнений, он готовится к выписке из стационара.

Мужчина признался, что несколько лет не был у хирурга и уролога и сам менял цистостомический дренаж, но теперь будет регулярно посещать специалистов.