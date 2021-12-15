Ученые из Калифорнийского университета в Беркли
Чтобы изучить этот вопрос, эксперты из Чикагского университета проанализировали большой набор данных, полученных в результате испытаний, проведенных с 2009 по 2015 годы в регионах из разных климатических зон. В выборке участвовали результаты тестов более, чем 4 млн пациентов. Оценивалось, как на результаты тестов влияют ежедневные и сезонные колебания температуры.
Результаты показали, что температура воздуха могла влиять на результаты 51 из 75 анализов, включая измерения функции почек, клеточных компонентов крови и уровня липидов — холестерина и триглицеридов.
Например, измерение уровня холестерина — «плохого» и «хорошего» — в холодную погоду, показывали более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге пациентам в прохладные дни на 10% реже выписывали препараты для снижения уровня холестерина (статины), чем в теплую погоду.
- На искажение результатов, возможно, могли влиять объем взятой у пациента крови, специфические характеристики анализа, транспортировка образцов или изменение состояния лабораторного оборудования, — отмечают исследователи.
Какой бы ни была причина, температура вызывает нежелательные искажения, по крайней мере, в некоторых тестах, что, в свою очередь, приводит к искажению важных медицинских решений.
По мнению авторов, исследование может иметь важное значение для медицины в целом и клинических лабораторий, в частности.
В России есть проблема с замораживанием и перегревом пробирок, в которых находятся образцы крови или другие биоматериалы, сданные для проведения тестов, признаются врачи медицинских лабораторий
Валерия Газина
Диагностика
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностикиwww.instagram.com/doc_pro_analizi/
- У нас в стране есть центральное отопление и у нас отапливаются лаборатории, в которых стоят анализаторы, но бывает всякое, — рассказала «Доктору Питеру» врач Валерия Газина. — Я работала в частной лаборатории, где за новогодние праздники «разморозили» здание — выключили батареи в бизнес-центре. И в помещении, где располагалась лаборатория, была температура воздуха градусов 8. Анализаторы просто не включились, не набирали температуру. И даже если бы и включались, то работали бы с погрешностями. Это понятно и логично.
Врачи лабораторной диагностики признают, что в России больше всего ошибок происходит в процессе преаналитики (это процедуры, выполняемые до начала проведения лабораторных исследований, которые непосредственно влияют на результат лабораторного анализа).
- Преаналитика — это больная тема. Это 80% наших ошибок, — говорит Валерия Газина. — Я работала в разных лабораториях — бывало пробирки то заморозят, то перегреют. Может быть все что угодно.
Мой совет — если вам очень важны точные показатели, то сдавайте анализы в двух-трех местах — желательно там, где есть свои лаборатории, и биоматериалы не надо транспортировать.
Олеся Топильская
медицина
практикующий врач клинико-диагностической лабораторииwww.instagram.com/dr.topilskaya/?hl=ru
- Транспортировка биоматериалов всегда была больной темой, — говорит врач лабораторной диагностики Олеся Топильская. — Были случаи, когда пробирки перевозили просто в пакетике под прямыми солнечными лучами или замораживали то, что замораживать нельзя. Сейчас таких историй все меньше. Крупные сети стараются максимально отлаживать этот момент. На практике температурным колебаниям подвержен очень небольшой процент тестов, и это не повод не сдавать кровь. На мой взгляд, большая проблема, когда пациент сам неправильно готовится к сдаче того или иного анализа. Тут кроется порядка 60% ошибок!
Анализы, которые боятся холода
Есть анализы, которые транспортируют только на «грелке», потому что иначе (если температура изменится) их вообще бесполезно делать, говорят врачи лабораторий. Это бакпосев ликвора (спиномозговая жидкость) и мазки из ротоглотки на менингококк.
- Сейчас идет подъем заболеваемости менингитами, и многие частные лаборатории предлагают такой анализ — бакпосев на менингококк, — рассказывает Валерия Газина. — Но иногда чисто физически невозможно доставить материал адекватной температуры до бактериологической лаборатории. Я работаю в стационаре — мы доставляем материал от койки пациента до лаборатории за 2-3 минуты, и все равно, бывало, переохлаждали биоматериал, и бактерии гибли. К сожалению, никаких других методов подтверждения этиологии менингита не существует — только бакпосев.
Комментарии0