- У нас в стране есть центральное отопление и у нас отапливаются лаборатории, в которых стоят анализаторы, но бывает всякое, — рассказала «Доктору Питеру» врач Валерия Газина. — Я работала в частной лаборатории, где за новогодние праздники «разморозили» здание — выключили батареи в бизнес-центре. И в помещении, где располагалась лаборатория, была температура воздуха градусов 8. Анализаторы просто не включились, не набирали температуру. И даже если бы и включались, то работали бы с погрешностями. Это понятно и логично.

Врачи лабораторной диагностики признают, что в России больше всего ошибок происходит в процессе преаналитики (это процедуры, выполняемые до начала проведения лабораторных исследований, которые непосредственно влияют на результат лабораторного анализа).

- Преаналитика — это больная тема. Это 80% наших ошибок, — говорит Валерия Газина. — Я работала в разных лабораториях — бывало пробирки то заморозят, то перегреют. Может быть все что угодно.