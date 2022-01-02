4 частых причины, почему появляется ощущение песка в глазах

Наши глаза непрерывно получают информацию об окружающем мире и позволяют вести активную жизнь. До 90% всей информации мы получаем именно за счет зрительного анализатора. И если глаза ощущают дискомфорт, слезятся, возникает ощущение песка — это всегда тревожный признак.
Почему формируется такое ощущение, связано ли это с влиянием современных гаджетов, и что делать в ситуации, когда глаза болят, «Доктор Питер» обсудил с врачом-офтальмолог высшей квалификационной категории Euromed Kids Ольгой Смирновой.
Почему появляется ощущение песка в глазах
У взрослых и детей часто бывают жалобы на раздражение глаз, дискомфорт, который они описывают, как ощущения «песка в глазах». Оно может сопровождаться резью, болью, зудом, слезотечением, светобоязнью, покраснением и выделениями. Такие симптомы могут возникать при различных состояниях и свидетельствуют о заболевании глаз.
Самая частая причина — инфекция, вирусные и бактериальные конъюнктивиты. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу, самостоятельное лечение чревато осложнениями.
Возможно попадание в глаза инородных частиц (песка, пыли). Это состояние сложно с чем-то перепутать, поскольку человек помнит сам момент попадания инородного тела в глаз (с порывом ветра, например). В этом случае необходимо обильно промыть глаза чистой водой, предварительно вымытыми с мылом руками.
Если неприятные ощущения сохраняются, незамедлительно обратится к офтальмологу. Есть большой риск травмы глазной поверхности и отсутствие лечения очень опасно.
Возможной причиной раздражения глаз бывает аллергический конъюнктивит, он встречается примерно у 15% людей. Если есть подозрение на аллергический конъюнктивит, очень важно проследить четкую связь с воздействием внешнего аллергена и появлением симптомов раздражения. Часто возникает аллергия на пыльцу растений, пыль, шерсть животных, краски, аэрозоли. При аллергическом конъюнктивите обычно назначают прием антигистаминных препаратов внутрь и противоаллергические глазные капли.
Что такое синдром сухого глаза
Чувство песка в глазах может быть проявлением синдрома сухого глаза. Жалобы возникают регулярно, с определенной периодичностью и без лечения прогрессируют. Часто кроме ощущения песка в глазах бывает:
слезотечение, жжение, резь;
повышенная чувствительность к холоду, жаре;
дискомфорт и усталость глаз.
При средней и тяжелой степени людей беспокоит сухость глаз. Может быть зуд, царапающие, жалящие ощущения, глаза болят, краснеют, возникает ощущение стянутости и давления внутри глаза. Со временем без лечения состояние может усугубиться.
Чем дольше протекает это заболевание, тем сложнее его стабилизировать. Причин развития синдрома сухого глаза две:
повышенная испаряемость слезы;
недостаточная ее выработка.
К факторам риска синдрома сухого глаза относится так называемый «компьютерный синдром». Слеза быстрее испаряется из-за редкого мигания, низкой влажности воздуха, ношения контактных линз, травм глаза, приема некоторых лекарств и глазных капель, хронических заболеваний глаз и некоторых системных аутоиммунных нарушений.
Что можно и нельзя делать
- Во-первых, ни в коем случае нельзя чесать и тереть глаза, накладывать повязку, закапывать слюну, мочу, молоко, чай и другие жидкости кроме тех, что рекомендованы врачом. Это может быть опасно серьезными осложнениями.
Для начала нужно понять, действительно ли в глаз что-то попало. Если это так, инородный предмет нужно удалить стерильной салфеткой, ватной палочкой, чистыми руками. Обязательно промойте глаза чистой водой. При промывании глаз движения рук должны быть только в сторону носа.
Для облегчения синдрома сухого глаза старайтесь увлажнять воздух в помещениях, следить за тем, чтобы не было жарко или слишком холодно. Желательно как можно меньше находиться в помещениях с кондиционерами, сократить время ношения контактных линз, использовать глазные капли без консервантов.
Аналоги слезной жидкости не повредят, но лучше, если их подберет врач, а вот капли с сосудосуживающими свойствами могут усилить симптомы раздражения, — подчеркивает Ольга Смирнова.
Зимой глаза страдают и от пониженной температуры, и от ультрафиолетового излучения, прямого и отраженного от снега, и от длительной зрительной нагрузки (телефон, планшет, компьютер, телевизор).
Меры профилактики
Лучший способ борьбы с раздражением глаз — профилактика проблем с глазами. Для этого стоит взять за правило:
делать обязательные перерывы в работе;
стараться высыпаться;
больше времени быть на свежем воздухе, но не при сильном морозе;
нужно пользоваться солнцезащитными очками.
- Если вы носите контактные линзы, при появлении неприятных симптомов их нужно заменить очками. Самостоятельно справиться с дискомфортом в глазах сложно. Своевременный осмотр у офтальмолога сохранит здоровье ваших глаз, — подводит итог врач.
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