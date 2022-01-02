4 частых причины, почему появляется ощущение песка в глазах

Почему появляется ощущение песка в глазах

У взрослых и детей часто бывают жалобы на раздражение глаз, дискомфорт, который они описывают, как ощущения «песка в глазах». Оно может сопровождаться резью, болью, зудом, слезотечением, светобоязнью, покраснением и выделениями. Такие симптомы могут возникать при различных состояниях и свидетельствуют о заболевании глаз.

Самая частая причина — инфекция, вирусные и бактериальные конъюнктивиты. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу, самостоятельное лечение чревато осложнениями.

Возможно попадание в глаза инородных частиц (песка, пыли). Это состояние сложно с чем-то перепутать, поскольку человек помнит сам момент попадания инородного тела в глаз (с порывом ветра, например). В этом случае необходимо обильно промыть глаза чистой водой, предварительно вымытыми с мылом руками.

Если неприятные ощущения сохраняются, незамедлительно обратится к офтальмологу. Есть большой риск травмы глазной поверхности и отсутствие лечения очень опасно.

Возможной причиной раздражения глаз бывает аллергический конъюнктивит, он встречается примерно у 15% людей. Если есть подозрение на аллергический конъюнктивит, очень важно проследить четкую связь с воздействием внешнего аллергена и появлением симптомов раздражения. Часто возникает аллергия на пыльцу растений, пыль, шерсть животных, краски, аэрозоли. При аллергическом конъюнктивите обычно назначают прием антигистаминных препаратов внутрь и противоаллергические глазные капли.