Фелиноз, или как его чаще называют, «болезнь кошачьих царапин», чаще бывает у детей и подростков. Но вполне возможна и во взрослом возрасте, если человек ранее тесно не общался с представителями семейства кошачьих, и не имеет иммунной защиты к патогенным бактериям.
Еще одно название инфекции, которое встречается в литературе — бартонеллез или «кошачья» лихорадка. Это связано с тем, что инфекция передается, когда кошка царапает кожу и вместе с грязью заносит бактерии, провоцирующие воспаление. Чем это может быть чревато, «Доктор Питер» спросил у терапевта, гастроэнтеролога Веры Самсоновой.
Вера Самсонова
терапия
терапевт, гастроэнтеролог
В чем причина болезни
- Сегодня выделено как минимум восемь разных штаммов Бартонелл (на латыни Bartonella), которые могут стать причиной различных инфекционных патологий человека. Но представители кошачьих обычно переносят Bartonella henselae, наиболее распространенную бациллу. Болеют не только люди, но и сами кошки, также собаки и некоторые другие животные. Название же инфекция получила за связь с оцарапыванием кошки и последующим развитием симптомов.
Бактерии передаются к самим кошкам через укусы блох, а также при укусах других насекомых (клещи, мухи, слепни). Блохи сосут кровь, получая от больного животного бартонеллы. Возбудители размножаются внутри организма блохи и затем выделяются с их испражнениями. Часть бактерий попадает под когти кошек. Когда кошка царапает человека, бартонеллы проникают в тело.
Кроме того, подхватить бартонеллу можно, облизнув царапинку, чмокнув любимого котика в нос, или если слюна животного или содержимое из-под когтей попадает в глаза, уточняет Вера Самсонова.
Признаки фелиноза
Среди типичных проявлений можно выделить следующие:
невысокая температура;
озноб, дрожь;
общее недомогание;
сильная утомляемость, слабость;
увеличение лимфоузлов;
поражения кожи или слизистой глаз в месте, где проникли бактерии.
Зачастую фелиноз вовремя не выявляется, поскольку признаки принимают за простудные. Но увеличение лимфоузлов может длиться на протяжении 4-6 недель и более.
- Считается, что болезнь кошачьей царапины — это относительно легкое и благоприятно протекающее заболевание. Оно проходит без лекарств или каких-либо вмешательств. Но в отдельных случаях эта закономерность нарушается, и бактерии B.henselae могут вызывать хроническую болезнь. Симптомы будут обостряться снова и снова, приводя в итоге к определенных изменениям в организме. В такой ситуации мы говорим о хроническом фелинозе, тяжелой его форме с комбинацией целого ряда симптомов. Это:
поражения суставов (артриты);
увеличение в размерах печени, селезенки;
повышение температуры (она плохо сбивается);
раздражительность, агрессивность;
воспаление легких (бактериальная пневмония);
похудение.
Тяжелое течение болезни типично для людей с иммунодефицитами, особенно — пожилых пациентов с онкологией, после химиотерапии. Но иногда серьезное течение фелиноза возможно и у молодых, здоровых людей, — говорит Вера Самсонова.
Кошки — не единственные животные, которые переносят фелиноз. Это могут быть собаки, дикие представители фауны. Инфекция стала актуальна в виду того, что сегодня люди держат дома енотов, хорьков и даже крупных кошачьих (рыси, пумы).
Возможны ли последствия
Пока эта инфекция еще изучается, точные цифры распространения фелиноза неизвестны. Не все случаи выявляются и регистрируются. Есть данные, что так или иначе эту болезнь переносит 5% населения страны. Но обращаются к врачу с жалобами — единицы. Это связано с тем, что у многих заболевание протекает бессимптомно, под маской ОРВИ и не вызывает беспокойства. После перенесенного бартонеллеза у большинства формируется стойкий иммунитет.
Зачастую заражение происходит от котят, взрослые кошки менее подвержены болезни. Около 40% уличных животных — носители болезни, но у них обычно нет никаких признаков. Поэтому по внешнему виду сказать — заразна кошка или нет — невозможно.
Как выявить и лечить
- Поскольку это бактериальная инфекция, ее лечат антибиотиками, подбираемыми по чувствительности бартонелл. Вакцины или специфических препаратов против фелиноза не разработано. Чаще всего пациентам не требуются даже антибиотики — только обработка кожи в зоне царапины и укрепление иммунитета.
Подтвердить инфекцию могут тесты ПЦП или выявление антител к бартонеллам. Также при серьезных симптомах пациентам проводят забор крови для посева и выявления бактерий, — подводит итог врач.
Меры профилактики
Если вы взяли домой котенка с улицы, первым делом проверьте его у ветеринара. Не нужно удалять животному когти, опасаясь этой болезни. Достаточно обработки против блох и стрижки когтей, чтобы избежать царапин. Не давайте питомцу кусать вас — это тоже путь передачи бактерий.
Чтобы снизить риск заражения кошки и вас самих, не пускайте ее на улицу, периодически обрабатывайте от блох, постригайте животному когти, избегайте грубых действий и агрессивных игр.
Если кошка вас все-таки поцарапала, сразу же обработайте царапинки с хозяйственным мылом и антисептиками.
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