В чем причина болезни

- Сегодня выделено как минимум восемь разных штаммов Бартонелл (на латыни Bartonella), которые могут стать причиной различных инфекционных патологий человека. Но представители кошачьих обычно переносят Bartonella henselae, наиболее распространенную бациллу. Болеют не только люди, но и сами кошки, также собаки и некоторые другие животные. Название же инфекция получила за связь с оцарапыванием кошки и последующим развитием симптомов.

Бактерии передаются к самим кошкам через укусы блох, а также при укусах других насекомых (клещи, мухи, слепни). Блохи сосут кровь, получая от больного животного бартонеллы. Возбудители размножаются внутри организма блохи и затем выделяются с их испражнениями. Часть бактерий попадает под когти кошек. Когда кошка царапает человека, бартонеллы проникают в тело.