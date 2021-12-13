Тяжелая форма заболевания COVID-19 связана с развитием воспаления, процесса, возникающего в ответ на действие патогена. Ученые разных стран уже не первый раз пытаются понять, какие из существующих препаратов, направленных на уменьшение воспаления, способны остановить тяжелый ковид.
На этот раз группа исследователей изучала свойства препарата, который часто используется наркологами для лечения алкоголизма.
- Мы исследовали потенциальное влияние дисульфирама на инфекцию SARS-CoV-2 и тяжесть заболевания в наблюдательном исследовании с использованием большой базы данных клинических записей 2233 человек из национальной системы здравоохранения США, —
Ученые наблюдали за пациентами с 20 февраля 2020 года до даты положительного результата теста на коронавирус, даты их смерти или окончания исследования (1 февраля 2021 года) — в зависимости от того, что наступит раньше.
Мы исследовали частоту и исход заболевания COVID-19 среди пациентов, принимающих дисульфирам, по сравнению с населением в целом.
- Среди 188 пациентов с SARS-CoV-2, получавших дисульфирам, смертей, связанных с COVID-19, не было, в отличие от 5–6 статистически ожидаемых смертей среди пациентов, не получавших такого лечения, — говорится в исследовании. — Наши результаты показывают, что дисульфирам может способствовать снижению риска заразиться коронавирусом и тяжести COVID-19. Частота инфицирования у пациентов, получавших дисульфирам, была на 44% ниже.
У пациентов, получавших дисульфирам, риск заражения SARS-CoV-2 был на 34% ниже, чем у пациентов, не принимавших препарат.
Ученые отмечают, что они не изучали, каким образом лечили пациентов, ставших участниками исследования, насколько качественную медицинскую помощь они получали.
Также исследователи обращают внимание, что пациенты могли не принимать прописанный им дисульфирам или «отменить» его прием после заражения коронавирусом.
- Мы также не можем исключить возможность того, что были и другие факторы — поведенческие различия или другие мешающие переменные, которые способствовали их защите от COVID-19, — признаются ученые.
Препарат от алкоголизма может назначаться только лечащим врачом и по показаниям. Ранее говорилось о возможности применения препарата при лечении больных раком.
Ранее сообщалось, что американские ученые нашли взаимосвязь между лекарствами от холестерина и смертностью от COVID-19. Исследователи проанализировали данные почти 1 млн жителей Стокгольма. Те, кто принимал статины, оказались менее уязвимыми перед COVID-19.
Комментарии0