Тяжелая форма заболевания COVID-19 связана с развитием воспаления, процесса, возникающего в ответ на действие патогена. Ученые разных стран уже не первый раз пытаются понять, какие из существующих препаратов, направленных на уменьшение воспаления, способны остановить тяжелый ковид.

На этот раз группа исследователей изучала свойства препарата, который часто используется наркологами для лечения алкоголизма.