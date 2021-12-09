Оштрафовать продавца или сотрудника общепита за отсутствие маски теперь смогут, даже если его в таком виде сфотографирует на смартфон любой посетитель. Об этом «Доктору Питеру» рассказала юрист Евгения Примечаева, комментируя вердикт Верховного суда — продавца-безмасочника оштрафовали на основании одного только снимка, сделанного на телефон.
О чем идет речь
Накануне Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу от руководства продуктового магазина из московского района Люблино.
Во время проверки управа района пришла туда с проверкой и увидела сотрудников торговой точки без маски. Инспекторы составили протокол. Владельцам точки пришлось заплатить штраф в 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).
Такой поворот событий не понравился представителю магазина: он начал оспаривать решение и дошел до высшей судебной инстанции, указав на то, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.
Однако в Верховном суде пришли к мнению, что в этом случае для установления вины нет необходимости «в использовании специальных познаний в науке и технике».
Евгения Примечаева
Медицина, право
Юрист, эксперт в области права в Национальной Медицинской Палате
- Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда РФ признала, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации.
Согласно статье 10 Федерального Конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации», судебные коллегии Верховного суда обобщают судебную практику. Это делается в целях ее единообразного применения.
То есть, Верховный суд не только рассматривает дела, но и дает рекомендации по единообразному применению законодательства нижестоящим судам. Постановления Пленума Верховного суда — это судебные акты наивысшего уровня, они обязателен для всех судов. Так что теперь судить безмасочников по всей стране будут по этим же правилам.
Зафиксировать нарушение на камеру может любой человек и после этого пожаловаться в надзорные органы, где, в свою очередь, составят протокол.
Куда жаловаться
Если вы увидели продавца без маски и хотите пожаловаться, вам необходимо позвонить по телефону горячей линии 8(800) 555-49-43, или оформить обращение на официальном сайте Роспотребнадзора.
Каким может быть штраф за отказ носить маску
В согласии с российским законодательством, физические лица, чья вина была доказана, обязаны заплатить штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, должностные лица — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а юридические лица — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
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