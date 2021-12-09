О чем идет речь

Накануне Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу от руководства продуктового магазина из московского района Люблино.

Во время проверки управа района пришла туда с проверкой и увидела сотрудников торговой точки без маски. Инспекторы составили протокол. Владельцам точки пришлось заплатить штраф в 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

Такой поворот событий не понравился представителю магазина: он начал оспаривать решение и дошел до высшей судебной инстанции, указав на то, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.

Однако в Верховном суде пришли к мнению, что в этом случае для установления вины нет необходимости «в использовании специальных познаний в науке и технике».