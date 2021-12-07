В России все больше людей заражаются гриппом и ОРВИ. Эпидемические пороги по этим заболеваниям превышены в 54 регионах России. В Роспотребнадзоре отмечают, что чаще всего сейчас гриппом и ОРВИ болеют взрослые и подростки. Это данные за последние дни ноября и начало декабря.
- Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился по сравнению с предыдущей неделей. Число субъектов РФ с превышением эпидпорогов по совокупному населению возросло на 10, — говорится в сообщении
Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать.
В Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 4 декабря прививки от гриппа сделали 59,46 млн россиян. Это 40,7% населения страны.
В Москве и Петербурге отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. В Петербурге из-за болеющих учащихся перевели на дистант 166 школ, что составляет 20% от общего количества школ в городе.
- Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу. Отмечена большая нагрузка на стационарное и амбулаторное звено в детской сети. Однако этот подъем заболеваемости у детей не связан с новой коронавирусной инфекцией — особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили, — сообщила 6 декабря Яна Панютина, начальник отдела по организации помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга.
Ранее «Доктор Питер» сообщал, что в Петербурге детям с высокой температурой и симптомами ОРВИ не делают ПЦР-тесты по ОМС. Это объяснили тем, что сейчас среди всех ОРВИ у детей на первом месте риновирусная инфекция и респираторно синцитиальная инфекция и «забор мазков на ковид проводится с учетом эпидпоказаний».
Эпидемия гриппа среди детей наблюдается сейчас и в Москве,
В то же время в Роспотребнадзоре
Аналитики прогнозировали, что появление «омикрона» в России — вопрос времени. Как будет развиваться ситуация, когда в стране будут циркулировать два штамма коронавируса, пока сказать точно никто не может. Но есть данные, что «омикрон» далеко не так безобиден, как ранее сообщалось: по мнению экспертов, расслабляться и снимать маски пока еще рано.
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