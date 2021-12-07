В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 91%, растет число больных гриппом, на 82% — в Волгоградской области . Болеют гриппом и ОРВИ в Башкирии, Новгороде и Туле.

В Москве и Петербурге отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. В Петербурге из-за болеющих учащихся перевели на дистант 166 школ, что составляет 20% от общего количества школ в городе.

- Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу . Отмечена большая нагрузка на стационарное и амбулаторное звено в детской сети. Однако этот подъем заболеваемости у детей не связан с новой коронавирусной инфекцией — особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили, — сообщила 6 декабря Яна Панютина, начальник отдела по организации помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее «Доктор Питер» сообщал, что в Петербурге детям с высокой температурой и симптомами ОРВИ не делают ПЦР-тесты по ОМС. Это объяснили тем, что сейчас среди всех ОРВИ у детей на первом месте риновирусная инфекция и респираторно синцитиальная инфекция и «забор мазков на ковид проводится с учетом эпидпоказаний».