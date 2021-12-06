Всем пациентам с коронавирусом в обязательном порядке измеряют уровень сатурации — другими словами, проверяют показатели кислорода в крови. Для этой простой процедуры необходим прибор, который называется пульсоксиметр. Его надевают на палец и ждут результата. Из-за пандемии спрос на пульсоксиметры резко вырос, люди стали покупать их себе домой, чтобы самостоятельно контролировать уровень кислорода в крови. Приобрести прибор можно как в аптеках, так и в различных онлайн-магазинах.

Уровень кислорода в крови падает, когда в организме идет воспалительный процесс , напоминает врач-терапевт Алексей Хухрев. Однако измерять сатурацию тоже надо правильно — ведь от ложного результата никто не застрахован. Особенно в холода. Поэтому первое правило: пользуйтесь пульсоксиметром только тогда, когда ваши руки полностью согрелись.