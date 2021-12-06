Всем пациентам с коронавирусом в обязательном порядке измеряют уровень сатурации — другими словами, проверяют показатели кислорода в крови. Для этой простой процедуры необходим прибор, который называется пульсоксиметр. Его надевают на палец и ждут результата. Из-за пандемии спрос на пульсоксиметры резко вырос, люди стали покупать их себе домой, чтобы самостоятельно контролировать уровень кислорода в крови. Приобрести прибор можно как в аптеках, так и в различных онлайн-магазинах.
Уровень кислорода в крови падает, когда в организме идет воспалительный процесс, напоминает врач-терапевт Алексей Хухрев. Однако измерять сатурацию тоже надо правильно — ведь от ложного результата никто не застрахован. Особенно в холода. Поэтому первое правило: пользуйтесь пульсоксиметром только тогда, когда ваши руки полностью согрелись.
«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На „белом“ пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», — рассказал он в интервью
Также имеет значение и то, в каком положении находится человек. Правило номер два: измерять сатурацию надо сидя. Дело в том, что в разных позах человек дышит по-разному. Например, если мы лежим на спине, то живот ограничивает объем легких, это называется «рестриктивный эффект» — легкие не могут расправиться. Поэтому и показатели по насыщению кислородом крови будут ниже на несколько единиц.
Перед самой процедурой нельзя курить. Ваши сосуды сузятся, что тоже повлияет на цифры (они будут меньше). У женщин ложный результат часто бывает из-за маникюра. Толстый слой гель-лака не дает пульсоксиметру точно определить вашу сатурацию, говорит врач.
«У здорового человека сатурация варьируется в пределах выше 93, средние цифры — 96-99%».
Еще один важный момент — это частота дыхания. На нее тоже стоит обращать внимание.
«Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, уже имеется дыхательная недостаточность, и надо смотреть на остальные вещи», — пояснил терапевт.
Так, здоровый человек в спокойном состоянии делает около 17 дыхательных движений в минуту. Если же вдохов больше, то тут уже стоит беспокоиться. Когда частота дыхания достигает 30 — это очень тревожный звоночек, значит, человеку не хватает кислорода, ему срочно нужна медицинская помощь, подытожил эксперт.
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