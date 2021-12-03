Новый штамм коронавируса омикрон шагает по планете: новые случаи заражения регистрируют в разных уголках Земли. Американское издание
Симптомы заражения омикроном:
Сильная усталость
Высокая температура
Ломота в теле
Потливость по ночам
Головная боль
Насморк
«Царапающая» боль в горле
Есть мнение, что появление новых штаммов коронавируса происходит так: мутации появляются у людей с ослабленным иммунитетом, которые подхватили вирус и не смогли вылечиться. Однако некоторые ученые считают, что омикрон мог появиться у другого вида животных.
По этой теории, грызуны могли заразиться коронавирусом еще в середине 2020 года. В этом новом виде вирус эволюционировал и накопил около 50 мутаций, после чего опять вернулся к людям.
Подобную теорию, например, поддерживает иммунолог из Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен. Он считает, что «омикрон» мог появится обратным зоонозным путем.
Зооноз — это когда патоген, вызываемый животными, начинает инфицировать и распространяться среди людей. Обратный зооноз — это когда такой вирус передается обратно животному.
Допускает подобный вариант появления омикрона профессор Эндрю Рамбо, профессор молекулярной эволюции в Институте эволюционной биологии в Эдинбурге. Он считает версию с крысами правдоподобной, однако уверен, что говорить об окончательном ответе на вопрос о происхождении вируса еще пока рано.
А вот Эмма Ходкрофт, молекулярный эпидемиолог из Швейцарии, настаивает: вероятнее всего, омикрон циркулировал у людей с ослабленным иммунитетом незамеченным. Однако и эту гипотезу еще предстоит изучить и проверить, пока нет каких-либо оснований говорить о верности любой теории на эту тему.
Кстати
Пока вирусологи и иммунологи не рискуют давать прогнозы о том, чего именно можно ждать от нового штамма коронавируса и как дальше будут развиваться события по всему миру. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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