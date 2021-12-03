Есть мнение, что появление новых штаммов коронавируса происходит так: мутации появляются у людей с ослабленным иммунитетом, которые подхватили вирус и не смогли вылечиться. Однако некоторые ученые считают, что омикрон мог появиться у другого вида животных.

По этой теории, грызуны могли заразиться коронавирусом еще в середине 2020 года. В этом новом виде вирус эволюционировал и накопил около 50 мутаций, после чего опять вернулся к людям.