Доктор Комаровский впервые высказался в своем Instagram о новом штамме коронавируса «Омикрон», который обнаружили в ЮАР и который так взбудоражил весь мир. По словам доктора, о нем еще мало известно, но пока повода для паники нет — по имеющимся данным, он не вызывает тяжелых форм болезни и не увеличивает летальность.

- В ЮАР привито около 25% населения. Основная вакцина, которая там используется, Johnson & Johnson. При этом имеет место рост заболеваемости, но (а теперь самое главное, чтобы вы это услышали и перестали истерить) при этом нет роста летальности и, что еще не менее важно, в ЮАР на сегодня нет роста потребности в кислороде. Давайте выдохнем, успокоимся, — призвал Евгений Комаровский своих подписчиков.

Евгений Комаровский образно и просто объяснил, что из себя представляют мутации коронавируса, в том числе омикрон-штамм, а также откуда он взялся. Так, он сравнил новый штамм с отечественными «Жигулями».

- Линейку коронавирусов очень удобно иллюстрировать автопромом Советского Союза. Есть исходный вариант «Альфа», назовем его ВАЗ-2101. И есть похожие на него автомобильчики: ВАЗ-21 011, 21 013, 2103, 2106… А потом вдруг появляется что-то типа тоже ВАЗ, но совсем на эту единичку непохожее. И называется оно ВАЗ-2108. И видно долго думали, долго пытались создать что-то уникальное. Вот так и в природе: что-то уникальное взяло и создалось, — объясняет доктор.

По словам телеведущего, непохожий на своих предшественников вариант коронавируса мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Например, инфицированного ВИЧ — вируса иммунодефицита человека, распространенного в ЮАР.

- Представьте себе, есть человеческий организм. Это крепость, которую защищают солдаты — антитела. Если антител много, и они сильные, никакой враг не сможет пробить защиту, и болезнь не возникнет. Если антител или защитников крепости нет вообще, то есть беззащитная крепость, любой коронавирус вызовет болезнь. Но если есть крепость, есть умеренное количество защитников, причем таких, не очень сильных, тогда произойдет отбор: в крепость смогут пробиться сильные солдаты из атакующей армии.

Обычным языком: мутации возникают тогда, когда в организме человека защита как бы есть, но она слабая, то есть ее можно преодолеть. И идеальной средой для мутации является организм ВИЧ-инфицированного человека, в котором вирус может существовать (или, как говорят на научном языке, персистировать) неделями, месяцами, может, даже годами. И он все время меняется, пытаясь пробить ослабленную иммунную систему, и они там долго сосуществуют, выясняют отношения и в конце концов вирус очень сильно меняется, — рассказал доктор Комаровский.

По словам Евгения Комаровского, в омикрон-штамме по сравнению с «дельтой» выявлено более 50 различий, из которых только 30 приходится спайк-белок, на основе которого создается большинство вакцин против коронавируса. Насколько существующие вакцины смогут сохранить эффективность против нового штамма, ученым предстоит выяснить в самое ближайшее время. По мнению педиатра, если эффективность и снизится, то ненамного, что говорит о необходимости продолжать вакцинацию.