- В норме, по стандартам, за беременность женщина набирает 9-14 кг.

Однако это очень относительные цифры, если до беременности вес женщины был ниже индекса массы тела, то прибавка веса может быть значительно больше.

Сразу после родов женщина теряет около 10 кг, это и ребеночек, и воды, и плацента, и увеличенная матка (которая уменьшается в течении нескольких недель) плюс не стоит забывать, что перед родами как правило появляются отеки, которые уходят в течении пары дней после родов, — отмечает врач.

Однако это не значит, что у всех лишние килограммы и животик пропадут сразу после родов. Врачи успокаивают: это нормально. Кроме того, рассказывает Новикова, у многих во время беременности появляется целлюлит.

Решение проблемы: подождать и дать телу прийти в себя. Потом вес можно будет скорректировать с помощью питания и спорта.

А как избавиться от целлюлита — можно прочесть ЗДЕСЬ.