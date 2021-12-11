Беременность и роды переворачивают жизнь женщины с ног на голову. Материнство вносит коррективы и во внешний облик. О том, как меняется женское тело после родов и что с этим делать, «Доктору Питеру» рассказали врачи-гинекологи.
Мария Селихова
Медицина, женское здоровье
Руководитель экспертного центра женского здоровья, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог
1. Волосы
Как рассказывает врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Селихова, волосы у мамочек после родов нередко выпадают.
- Пожалуй, самая распространенная проблема — обильное выпадение волос, которое происходит из-за изменения гормонального фона.
Это неприятный, но естественный процесс — он восстанавливается в течение года.
Если времени прошло больше, а выпадение волос все такие же обильное, лучше обратиться за консультацией к трихологу и сдать необходимые анализы, — говорит специалист.
Решение проблемы: откажитесь от самолечения и не употребляйте витамины и добавки без назначения, так как переизбыток элементов в организме может только навредить.
2. Пигментные пятна
Это явление, по словам врача, связано с активной работой надпочечников не только женщины, но и малыша, которые дополнительно выделяют в кровь матери гормоны.
Могут появиться в зоне:
половых губ
в области ареолы
по средней линии живота
в подмышечной впадине
на лице
- Гиперпигментация на теле проходит самостоятельно и не требует дополнительных процедур. Как правило, она исчезает через 6-7 месяцев после родов. С пигментацией на лице все немного сложнее, так как она связана с выработкой гормонов во время беременности — эстрогена и прогестерона. Особо выраженные пятна появляются у женщин после 35 лет, — отмечает гинеколог.
Решение проблемы: нужно наблюдение у косметолога.
Кстати
Одна из популярных в народе примет гласит: если во время беременности лицо женщины «расплылось», линии стали мягкими и округлыми, то будет девочка. Однако никаких научных или статистических подтверждений этому нет.
3. Растяжки
Еще одно неприятное последствие беременности — растяжки.
- От появления растяжек не застрахована ни одна женщина. Вертикальные и горизонтальные шрамоподобные полоски, вначале красные или розовые, потом постепенно бледнеющие, появляются из-за недостаточной эластичности кожи, роста живота и набора веса, — поясняет Селихова.
Решение проблемы: минимизировать риск возникновения растяжек можно с помощью регулярного ухода за кожей с самого начала беременности. Включите в рацион больше белковых продуктов. Но если растяжки уже видны, можно задуматься об аппаратной косметологии.
Елена Новикова
Медицина, женское здоровье
Врач-гинеколог клиники BaltMed
4. Вес и фигура
Во время беременности будущая мама неминуемо набирает вес, напоминает врач-гинеколог Елена Новикова.
- В норме, по стандартам, за беременность женщина набирает 9-14 кг.
Однако это очень относительные цифры, если до беременности вес женщины был ниже индекса массы тела, то прибавка веса может быть значительно больше.
Сразу после родов женщина теряет около 10 кг, это и ребеночек, и воды, и плацента, и увеличенная матка (которая уменьшается в течении нескольких недель) плюс не стоит забывать, что перед родами как правило появляются отеки, которые уходят в течении пары дней после родов, — отмечает врач.
Однако это не значит, что у всех лишние килограммы и животик пропадут сразу после родов. Врачи успокаивают: это нормально. Кроме того, рассказывает Новикова, у многих во время беременности появляется целлюлит.
Решение проблемы: подождать и дать телу прийти в себя. Потом вес можно будет скорректировать с помощью питания и спорта.
А как избавиться от целлюлита — можно прочесть ЗДЕСЬ.
5. Интимная зона и женское здоровье
После родов некоторые женщины испытывают проблемы с сексуальной жизнью и «ничего не чувствуют».
- Это связано не только с перестройкой всего организма, но и с эмоциональной составляющей.
У женщины просто нет времени подарить мужу достаточно эмоций, почти все забирает на себя материнский инстинкт. А если во время родов у женщины были разрывы, то опять же требуется большее время для восстановления.
Кроме того, во время кормления грудью, меняется менструальный цикл. Точнее, месячные вообще в этот период отсутствуют. Однако о контрацепции все равно забывать не стоит — вероятность забеременеть все равно есть.
- Как правило, месячные приходят в среднем в течении года. Если лактация продолжается больше, то могут задержаться еще. Однако если они пришли через два месяца после родов — это так же является вариантом нормы, — отмечает специалист.
Решение проблемы: дать организму восстановиться и отдохнуть после родов. В случае болезненных ощущений и жалоб обратиться к гинекологу.
6. Грудь
Ни для кого не секрет, что после родов, в период лактации, грудь увеличивается. К сожалению, форма груди тоже нередко меняется и не в лучшую сторону — как правило, «обвисает».
- Порой бывает так, что грудь после лактации меняет свою форму. Этот вопрос вашего самоощущения себя, и к счастью, в современном мире существует пластическая хирургия, которая позволяет устранить этот иногда значимый для женщины недостаток превратив его в достоинство, — резюмирует Новикова.
Однако отказываться от кормления не стоит: грудное молоко очень нужно малышу. Кроме того, грудное вскармливание снижает риск возникновения рака груди.
Решение проблемы: принять свою новую грудь. Заняться спортом и прокачать малую и большую грудные мышцы. Сделать пластическую операцию.
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