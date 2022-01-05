«Считается, что от целлюлита страдают только дамы с лишним весом. На самом деле, это не так. Основная причина целлюлита — нарушение лимфотока и структурные изменения, обусловленные нарушениями в обмене веществ и застойными процессами в подкожно-жировой клетчатке. Поэтому проблема „апельсиновой корки“ знакома не только тем, кто страдает от избыточного веса, но и достаточно худым и спортивным дамам, которые регулярно занимаются фитнесом», — говорит эксперт.

Про спорт

Это первая плохая новость — спорт нельзя называть панацеей от целлюлита. Физические нагрузки, безусловно, могут сделать «апельсиновую корку» менее заметной. Но, если он у вас есть, то даже под одеждой ее можно разглядеть (например, под облегающими лосинами). Занимаясь только спортом, проблему целлюлита, увы, не решить — к вопросу нужно подходить комплексно.

Причина целлюлита — это застойный процессы в клетчатке и особенности метаболизма. И тут вторая плохая новость — чтобы избавиться от целлюлита, придется полностью пересмотреть свое питание, отказаться от жирной пищи и избыточного количества быстрых углеводов в рационе. Преобладание в меню высококалорийных блюд во много раз увеличивает риск получить «апельсиновую корку». Кстати, советы по правильному питанию можно получить и от тренера в тренажерном зале. Они простые, Америку вам никто не откроет, но это не значит, что соблюдать их будет просто.

«Еще один момент — это отечность. Как правило, у женщин с целлюлитом есть склонность к отекам, причина которых все тот же нарушенный лимфоток, и здесь как нельзя лучше помогает такая процедура, как ручной лимфодренажный массаж», — говорит Владимир Яременко.