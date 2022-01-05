Целлюлит — для многих из нас это враг номер один. Для женщин, конечно, мужчины от этой напасти застрахованы по воле эволюции.
Про «апельсиновую корку» существует много мифов. Например, что она передается по наследству или же что целлюлит появляется только у женщин в возрасте. На самом деле целлюлит есть у всех, даже у худых юных девушек. Но при желании можно сделать его максимально незаметным, говорит массажист.
«Считается, что от целлюлита страдают только дамы с лишним весом. На самом деле, это не так. Основная причина целлюлита — нарушение лимфотока и структурные изменения, обусловленные нарушениями в обмене веществ и застойными процессами в подкожно-жировой клетчатке. Поэтому проблема „апельсиновой корки“ знакома не только тем, кто страдает от избыточного веса, но и достаточно худым и спортивным дамам, которые регулярно занимаются фитнесом», — говорит эксперт.
Про спорт
Это первая плохая новость — спорт нельзя называть панацеей от целлюлита. Физические нагрузки, безусловно, могут сделать «апельсиновую корку» менее заметной. Но, если он у вас есть, то даже под одеждой ее можно разглядеть (например, под облегающими лосинами). Занимаясь только спортом, проблему целлюлита, увы, не решить — к вопросу нужно подходить комплексно.
Причина целлюлита — это застойный процессы в клетчатке и особенности метаболизма. И тут вторая плохая новость — чтобы избавиться от целлюлита, придется полностью пересмотреть свое питание, отказаться от жирной пищи и избыточного количества быстрых углеводов в рационе. Преобладание в меню высококалорийных блюд во много раз увеличивает риск получить «апельсиновую корку». Кстати, советы по правильному питанию можно получить и от тренера в тренажерном зале. Они простые, Америку вам никто не откроет, но это не значит, что соблюдать их будет просто.
«Еще один момент — это отечность. Как правило, у женщин с целлюлитом есть склонность к отекам, причина которых все тот же нарушенный лимфоток, и здесь как нельзя лучше помогает такая процедура, как ручной лимфодренажный массаж», — говорит Владимир Яременко.
Когда шалят гормоны
Часто за целлюлитом стоят гормональные нарушения — именно они могут приводить к проблемам с обменом веществ и служить отправной точкой структурных изменений в подкожном слое.
С подобными гормональными нарушениями можно столкнуться, например, в подростковом возрасте, в период беременности или после нее. Проблема целлюлита не имеет строгих возрастных рамок, поэтому она так широко распространена среди женщин.
Волшебные кремы и мази
«Бытует мнение, что избавиться от целлюлита помогут различные кремы и скрабирование кожи. Нередко на просторах Интернета можно встретить статьи о различных чудодейственных методиках и кремах, которые помогают на раз-два побороть апельсиновую корку. Начнем с того, что даже самый дорогой крем работает только на поверхности эпидермиса, а это значит, оказывает влияние исключительно на верхний слой кожи, делая его гладким, мягким, увлажненным», — поясняет массажист.
Поэтому, читая про очередной гель от целлюлита, важно помнить, что на подкожно-жировую клетчатку и структурные изменения, которые происходят в ней, косметические средства оказать влияние, увы, не могут. Поэтому лучше закройте статью и не тратьте деньги.
То же самое можно сказать о скрабировании, которое, по сути, травмирует эпидермис. Слишком часто этой процедурой увлекаться не стоит — ожидаемого эффекта она все равно не принесет.
Наиболее эффективными в плане борьбы с целлюлитом в домашних условиях считаются следующие процедуры:
медовый массаж;
драйбрашинг (массаж сухой щеткой);
щипковый массаж.
Все это, безусловно, нужно сочетать со сбалансированным питанием, посещением спортзала и профессиональной косметологией.
Среди косметологических процедур, которые помогают справиться с целлюлитом, можно выделить обертывания, LPG-массаж, вакуумно-баночный массаж и ультразвуковую кавитацию, говорит Владимир Яременко. Чтобы разобраться, какая подойдет именно вам, запишитесь на прием к косметологу — специалист подробно расскажет про принцип действия каждой процедуры.
Комментарии1