Наутро после затянувшейся вечеринки болит голова, мучает жажда, тошнит и нет сил встать с кровати? Любой человек, кто когда-либо оказывался в такой ситуации, может сходу назвать несколько народных средств от похмелья — например, выпить огуречный рассол, поесть горячего и жирного или принять контрастный душ. Но не все способы избавиться от похмелья реально работают.
Ирина Кононенко
диетология
нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf
Средства от похмелья, которых следует избегать
- Хотя существует несколько распространенных мифов о том, как вылечить похмелье, ни один из них не имеет научного подтверждения. Некоторые из них могут даже нанести вред вашему здоровью, — говорит диетолог Ирина Кононенко.
1. Выпить с утра
— Практика полечиться новой дозой алкоголя, чтобы предотвратить последствия похмелья, в долгосрочной перспективе не работает, вопреки распространенному мнению, — предупреждает эксперт. — Это может уменьшить симптомы в краткосрочной перспективе, но если дать печени больше алкоголя для метаболизма, это только увеличит ваш дискомфорт позже и увеличит время, которое вам придется ждать, пока ваше похмелье закончится. Кроме того, эта привычка может привести к бОльшему потреблению алкоголя и способствовать алкогольной зависимости.
2. Взбодриться кофе
- Кофе может снять чувство усталости, связанное с похмельем, и помочь облегчить симптомы головной боли, сужая кровеносные сосуды, но это облегчение лишь временное, и симптомы вернутся. Кофе также действует как мочегонное средство, а это значит, что он еще больше обезвоживает организм, — поясняет Ирина Кононенко.
3. Съесть беляш и пельмени (жареное и жирное)
- Если вы едите жирную пищу перед употреблением алкоголя, масла могут покрыть слизистую оболочку желудка и замедлить его всасывание, — это несколько поможет уменьшить тяжесть похмелья, — считает нутрициолог. — Однако употребление жирной пищи утром после обильных возлияний не повлияет на ваше похмелье, и это может даже усугубить желудочно-кишечные проблемы, вызвать раздражение желудка и кишечника.
Что можно и что нельзя есть при похмелье
- Алкоголь оказывает мочегонное действие, способен вызывать рвоту и диарею. Как следствие, это приводит обезвоживанию, головной боли, головокружению, — рассказывает нутрициолог Ирина Кононенко. — Поэтому самый быстрый способ облегчить эти симптомы — это регидратация. Необходимо пить много воды и принимать препараты-регуляторы водно-электролитного баланса.
Электролит — это гипоосмолярная смесь минеральных веществ и легкоусвояемых углеводов для приготовления раствора для оральной регидратации.
Поможет бороться с некоторыми симптомами похмелья и правильное питание.
- При похмелье надо ограничивать стимуляторы панкреатической секреции (соль — до 8 -10 г/сутки, жиры — до 50-75 г/сутки, углеводы — до 200 г/сутки), — говорит Ирина Кононенко. — Жиры нужно выбирать преимущественно растительные, исключить бульоны, пряности, специи, жареную, тушеную, копченую пищу, ржаной хлеб, лук, чеснок, кофе, а также свежую выпечку и цельное молоко. Лучше предпочесть нежирные сорта рыбы и мяса, белковый омлет, нежирный творог, гречневую и овсяную кашу, вегетарианские супы.
По словам эксперта, есть исследования, которые доказывают, что витамин В3 (ниацин) и цинк могут уменьшить тяжесть похмелья.
Диета, богатая витамином В3 и цинком, связана с менее интенсивным похмельем.
- Протекторное действие при похмелье имеет кверцетин, ресвератрол, эллагиновая кислота и экстракт зеленого чая, — добавляет Ирина Кононенко.
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