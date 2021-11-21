Примерно полмиллиона человек могут скончаться в Европе зимой в результате пандемии COVID, если власти стран не примут меры для ужесточения ограничений. Об этом в интервью BBC заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Клюге отметил, что ВОЗ испытывает тревогу по поводу роста числа новых заболевших коронавирусом в регионе. Темпы распространения болезни стали выше.
По этой причине специалисты настоятельно рекомендуют не прекращать носить маску и не отказываться от вакцинации.
По мнению эксперта ВОЗ, очередная волна пандемии коронавируса в Европе наблюдается из-за приближения холодной погоды, низких показателей вакцинации в ряде стран и на фоне появления еще более опасных и заразных штаммов. Клюге отмечает, что коронавирус опять занял место главной причины смертей в регионе.
Однако, подчеркнул представитель ВОЗ, обязательную вакцинацию можно рассматривать лишь как крайнюю меру. При этом он указал на необходимость начать «законодательную и общественную» дискуссию по этому вопросу.
- Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить, — пояснил Клюге.
Статистика
По состоянию на 21 ноября, в России на сутки обнаружили 36970 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за этот же день, по официальной статистике, 32 504 человека. За этот же период было зарегистрировано 1252 летальных исхода от СOVID — это на два меньше, чем накануне.
Общее число зараженных в России за время пандемии — 9 331 158. Вылечить удалось 8 024 930 человек, скончались 264 095 инфицированных.
Кстати
Тем временем в странах Европы начались протесты против коронавирусных запретов. Так, в Нидерландах уже двое суток подряд продолжаются беспорядки, массовые поджоги и столкновения с полицией. Досталось даже медицинским работникам: машину скорой помощи закидали камнями.
Подобное происходит и в Австрии, где с понедельника начинается полноценный локдаун. По некоторым данным, в Вене на улицы вышли более 35 тысяч человек. Протестующих разгоняет полиция.
В то же время некоторые эксперты говорят о том, что совсем скоро в мире может появится новый вирус — куда более смертоносный, чем COVID. О том, откуда он может появиться и к каким последствиям все это приведет, можно прочесть ЗДЕСЬ.
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