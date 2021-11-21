Однако, подчеркнул представитель ВОЗ, обязательную вакцинацию можно рассматривать лишь как крайнюю меру. При этом он указал на необходимость начать «законодательную и общественную» дискуссию по этому вопросу.

- Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить, — пояснил Клюге.