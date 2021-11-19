Вакцинация от коронавируса не может на сто процентов гарантировать, что вы будете защищены от болезни, однако она поможет предотвратить ее тяжелое течение. Чего нельзя сказать о постковидном синдроме. В медархиве появился важный
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
Ученые в своем исследовании проанализировали американскую базу TriNetX, в которой 81 миллиона пациентов, и вытащили:
все даты вакцинации;
все прорывные случаи инфекции (и таких было больше 10 тысяч!);
все последствия ковида.
Также ученые сравнили результаты с контрольной группой, которая в те же сроки была вакцинирована от гриппа.
Результаты показали, что да, действительно, даже переболевших после вакцины «невезунчиков» прививка защитила от различных тяжелых последствий ковида. Например, они болели в легкой форме, им не нужен был кислород и постоянный контроль врачей. Такие пациенты не попадали в реанимацию.
«Но! Уж если человек заболел после прививки, то вероятность потом получить длинный ковидный хвост оказалась не меньше. Не снизилась и вероятность, что после прорывного ковида на горизонте 6 месяцев у такого заболевшего останутся последствия», — пишет Анча Баранова.
К последствиям биолог отнесла:
клинически значимая тревожность или депрессия (иногда и то, и то);
головные боли;
симптомы со стороны ЖКТ;
постковидный диабет;
«В общем, диагноз „долгого ковида“ оптом или в розницу… Вероятность его получить не снизилась», — подытожила Анча Баранова.
На этом новости не заканчиваются.
«Ну и горькая вишенка на этом печальном торте: бенефиты от вакцины (а именно снижение симптомов острого ковида) получили в основном лица моложе 60. При делении по возрасту разница проявилась прямо четко. Если кто старше 60, и вирус вакцину все же пробил — так уж пробил, выходит», — говорит эксперт.
Однако к этому исследованию есть вопросы. Например, при просмотре информации о вакцинированных в базах невозможно понять, какой именно вакциной они привились. Существуют же «Пфайзер», «Модерна», «Астра Зенека», — это все разные препараты от разных компаний. Такую информацию точно нельзя скрывать, ведь она, как минимум, не позволяет сделать выводов об эффективности каждой из трех разработанных вакцин.
Важно
Препринт исследования — это рукопись, которая появилась в информационном пространстве до официальной публикации в научном журнале (без рецензирования, редактирования и издательской обработки).
«Выводы такие: вакцина, это, конечно, добро. Однако если после прививки вы заразились, то лечитесь, не пренебрегая никакими помощниками — ни маленькими, ни большими», — резюмировала Анча Баранова.
И не забывайте про реабилитацию. Особенно, если ее назначил врач. Простые «погулять» и «полежать» могут очень помочь вашему организму восстановиться.
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