Ученые в своем исследовании проанализировали американскую базу TriNetX, в которой 81 миллиона пациентов, и вытащили:

все даты вакцинации;

все прорывные случаи инфекции (и таких было больше 10 тысяч!);

все последствия ковида.

Также ученые сравнили результаты с контрольной группой, которая в те же сроки была вакцинирована от гриппа.

Результаты показали, что да, действительно, даже переболевших после вакцины «невезунчиков» прививка защитила от различных тяжелых последствий ковида. Например, они болели в легкой форме, им не нужен был кислород и постоянный контроль врачей. Такие пациенты не попадали в реанимацию.

«Но! Уж если человек заболел после прививки, то вероятность потом получить длинный ковидный хвост оказалась не меньше. Не снизилась и вероятность, что после прорывного ковида на горизонте 6 месяцев у такого заболевшего останутся последствия», — пишет Анча Баранова.

К последствиям биолог отнесла:

«В общем, диагноз „долгого ковида“ оптом или в розницу… Вероятность его получить не снизилась», — подытожила Анча Баранова.