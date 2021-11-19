Доктор Комаровский в своем аккаунте в Istagram посвятил пост Всемирной неделе правильного использования антибиотиков, которая проходит с 18 по 24 ноября. В нем педиатр назвал частые ошибки, которые родители допускают при лечении своих заболевших чад.

1. Самолечение. Во многом, по мнению доктора, этому способствуют свободная продажа антибиотиков без рецепта;

2. Профилактическое использование антибиотиков при вирусных инфекциях. Как отмечает Евгений Комаровский, в эффективности такой практики убеждены многие врачи, и «эта порочная практика широко распространена»;

3. Нерациональное местное применение системных лекарств — иначе говоря, препараты, предназначенные для использования внутрь, внутримышечно или внутривенно категорически нельзя использовать местно (в виде капель в нос или мазей). В качестве исключения доктор называет гнойный отит и гнойный конъюктивит;

4. Преждевременное прекращение приема антибиотиков, как только ребенку стало легче. Евгений Комаровский подчеркивает, что продолжительность лечения в каждом случае зависит от многих факторов, при этом для каждой инфекции определены оптимальные сроки лечения, сводящие к минимуму риск рецидива;

5. Повторное применение одного и того же антибиотика при аналогичном диагнозе или рецидиве. По словам доктора, повторное использование того же лекарства увеличивает риск развития аллергической реакции. Кроме того, оно может оказаться неэффективным против тех микробов, которые «уцелели» после недавнего лечения;

6. Несоблюдение правил лечения и дозирования. Врач отмечает, что универсальных правил приема антибиотиков не существует, поэтому родителям стоит внимательнее изучать инструкции перед началом такой терапии.