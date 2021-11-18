Для многих мытье головы стало частью ежедневной рутины — такой же, как чистка зубов. Однако на самом деле далеко не всем стоит делать это так часто.
Почему волосы быстро пачкаются
Когда кожа на голове жирная, волосы становятся грязными быстрее, объясняет трихолог Наталья Барунова.
Наталья Барунова
Трихология, лечение волос
Врач трихолог–дерматолог
- Жирность кожи головы обусловлена работой сальных желез, секреция которых находится под влиянием мужских половых гормонов (андрогенов). Поэтому с жирностью кожи головы мы обычно сталкиваемся в пубертате (период полового созревания), когда активная работа сальных желез может приводить к возникновению себореи, себорейного дерматита, акне у подростков. Однако нередко кожа головы остается жирной на всю жизнь, — отмечает эксперт.
Специалисты также выделяют еще несколько причин, по которым корни волос быстро становятся грязными:
Вы используете неподходящий шампунь,
Вы используете шампунь неправильно,
Вы используете грязную расческу,
Вы носите грязные головные уборы,
У вас есть заболевания кожи головы.
Как часто надо мыть голову
Когда встает вопрос «мыть или не мыть», решать нужно, в первую очередь, помня о своем типе кожи, считает Барунова.
- Частота мытья и выбор шампуня зависят от состояния кожи головы, от степени выраженности сальной секреции — то есть, голову надо мыть по потребности, в зависимости от степени загрязнения, — поясняет трихолог.
Если волосы пачкаются очень быстро, нет ничего плохого в том, чтобы помыть и два раза в день.
- При наличии себореи можно и нужно часто мыть голову, удаляя грязь, жир, избыток себума (сальный секрет) с волосистой части головы. Некоторым пациентам (обычно это молодые мужчины) приходится мыть голову два раза в день в связи с избыточным выделением себума.
Какие средства помогут людям с очень жирной кожей головы
Шампуни с глиной, солями цинка и дегтем в составе
Маски для волос с антисеборейными, противовоспалительными компонентами
Пилинги для кожи головы и скрабы
Тоники
Кому нельзя мыть голову каждый день
Некоторым людям не стоит перебарщивать с мытьем головы, предупреждает трихолог.
- Если кожа головы сухая, чувствительная (это часто бывает в среднем и пожилом возрасте, у женщин — чаще — в постменопаузе), то частое мытье, наоборот, может вызвать раздражение кожи, избыточное шелушение, особенно, если применять агрессивные средства. Таким пациентам лучше мыть голову через день и использовать мягкие бессульфатные шампуни.
Другое мнение
А вот косметолог Ксения Титова считает, что мыть волосы каждый день крайне вредно.
- Ежедневное мытье головы нарушает гидролипидную защитную мантию кожи, поэтому и не позволяет верхнему слою кожи осуществлять полноценное восстановление. Чтобы хоть как-то защитить себя, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала, и мы получаем замкнутый круг, — отмечает Титова.
Привести это может к довольно неприятным последствиям — вплоть до выпадения волос.
Специалист рекомендует мыть голову не чаще, чем два раза в неделю. А лучше — один раз.
Для только, чтобы кожа головы не была такой жирной, Титова советует настои следующих трав:
Аптечная ромашка
Хвощ полевой
Крапива и лопух
Березовые листья и кора дуба.
Кстати
В соцсетях нередко можно увидеть совет мыть волосы рисовой водой: мол, это средство поможет сделать их блестящими и гладкими. «Доктор Питер» писал о том, что думают о рисовой воде эксперты — об этом подробней читайте ЗДЕСЬ.
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