Как часто надо мыть голову

Когда встает вопрос «мыть или не мыть», решать нужно, в первую очередь, помня о своем типе кожи, считает Барунова.

- Частота мытья и выбор шампуня зависят от состояния кожи головы, от степени выраженности сальной секреции — то есть, голову надо мыть по потребности, в зависимости от степени загрязнения, — поясняет трихолог.

Если волосы пачкаются очень быстро, нет ничего плохого в том, чтобы помыть и два раза в день.

- При наличии себореи можно и нужно часто мыть голову, удаляя грязь, жир, избыток себума (сальный секрет) с волосистой части головы. Некоторым пациентам (обычно это молодые мужчины) приходится мыть голову два раза в день в связи с избыточным выделением себума.