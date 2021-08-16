Состояние волос отражает то, как чувствует себя наш организм. Клетки волосяного фолликула крайне быстро делятся и если в организме чего-то не хватает или уже наблюдается дефицит или избыток каких-либо нутриентов, то структура и качество волос неминуемо изменятся. Врач-трихолог назвала признаки нездоровья, которые можно определить по волосам.
Ольга Медецкая
Трихология
врач-дерматовенеролог, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
- Ранняя седина может наблюдаться при недостаточности, например, таких микроэлементов как медь и марганец. Безусловно, это не единственная причина возникновения седины, но мы об этом знаем и помним, — говорит Ольга Медецкая.
Снижение скорости роста волос может наблюдается при широком спектре дефицитов, но одними из самых частых «виновников» можно обозначить недостаточность цинка и железа.
- Также при данных ситуациях будет страдать и качество волос, так как волос будет более подвержен любому агрессивному воздействию извне, — предупреждает врач.
По словам эксперта, большая сухость и недостаточный блеск волос можно увидеть при нехватке калия.
- Сухость в данном случае не связана с «секущимися кончиками» или, правильнее, трихоптилозом, — обращает внимание трихолог. — Также волосы могут поведать нам, врачам-дерматовенерологам, трихологам, о том какие заболевания вы имеете, когда были, возможно радостные, но стрессовые события в вашей жизни, как вы спите и работаете, как моете волосы и как за ними ухаживаете.
Волосы и COVID-19
Часто основная причина истончения волос — это ослабленная иммунная система. По статистике, как уже писал «Доктор Питер» — 49% перенесших коронавирус жалуются на серьезное выпадение волос. Причем осложнение проявляется не сразу, а спустя 2-6 месяцев после заражения.
- Главная задача здесь — даже не в том, чтобы сохранить волосы, а чтобы вырастить новые. К средствам народной медицины здесь прибегать бесполезно — никакие-чудо-маски не спасут. В первую очередь, необходимо найти причину выпадения волос, — говорит трихолог.
Некоторые специалисты советуют пройти курс мезотерапии, другие — сдать анализы на уровень железа в крови, но все сходятся в одном: нужно идти к врачу и решать проблему индивидуально.
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