- Ранняя седина может наблюдаться при недостаточности, например, таких микроэлементов как медь и марганец. Безусловно, это не единственная причина возникновения седины, но мы об этом знаем и помним, — говорит Ольга Медецкая.

Снижение скорости роста волос может наблюдается при широком спектре дефицитов, но одними из самых частых «виновников» можно обозначить недостаточность цинка и железа.

- Также при данных ситуациях будет страдать и качество волос, так как волос будет более подвержен любому агрессивному воздействию извне, — предупреждает врач.

По словам эксперта, большая сухость и недостаточный блеск волос можно увидеть при нехватке калия.

- Сухость в данном случае не связана с «секущимися кончиками» или, правильнее, трихоптилозом, — обращает внимание трихолог. — Также волосы могут поведать нам, врачам-дерматовенерологам, трихологам, о том какие заболевания вы имеете, когда были, возможно радостные, но стрессовые события в вашей жизни, как вы спите и работаете, как моете волосы и как за ними ухаживаете.