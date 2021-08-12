Ученые из Калифорнийского университета постарались выяснить, как на самом деле ковид влияет на организм беременной женщины, и с какими негативными последствиями придется столкнуться во время родов и сразу после них. Для исследования отобрали данные 869 079 женщин из США. 18 715 из них рожали с подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Мы изучили характеристики и результаты женщин, родивших ребенка с вирусом и без него», — уточнила одна из авторов исследования Жюстин Чинн.
Предыдущие исследования показали, что у беременных с ковидом увеличивается риск кесарева сечения и преждевременных родов. Сейчас ученым удалось установить, что у таких рожениц повышена вероятность смерти во время и сразу после родов, им чаще требуется подключение ИВЛ.
Преждевременные роды были у 16,4 процента женщин с COVID-19 и у 11,5 процентов без вируса;
В реанимацию после родов попали 5,2 процента рожениц с вирусом и 0,9 процентов без него;
Респираторная интубация и ИВЛ потребовалась 1,5 процента рожениц с вирусом и 0,1 процента без него;
Внутрибольничная летальность произошла в 0,1 процента случаев с роженицами с вирусом и менее 0,01 процента без него.
Надо уточнить, что у многих женщин с COVID-19 были также сопутствующие заболевания: ожирение (21,1 процента), анемия (12,3 процента), хронические заболевания легких (7,7 процента).
«Мы заметили, что общий уровень послеродовой смертности у женщин с COVID-19 составляет 0,1 процента», — уточнили в исследовании, опубликованном в журнале
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