Ученые из Калифорнийского университета постарались выяснить, как на самом деле ковид влияет на организм беременной женщины, и с какими негативными последствиями придется столкнуться во время родов и сразу после них. Для исследования отобрали данные 869 079 женщин из США. 18 715 из них рожали с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Мы изучили характеристики и результаты женщин, родивших ребенка с вирусом и без него», — уточнила одна из авторов исследования Жюстин Чинн.

Предыдущие исследования показали, что у беременных с ковидом увеличивается риск кесарева сечения и преждевременных родов. Сейчас ученым удалось установить, что у таких рожениц повышена вероятность смерти во время и сразу после родов, им чаще требуется подключение ИВЛ.