Здоровье волос зависит от правильно выбранной расчески, уверяет врач-трихолог

От расчески зависит внешний вид и здоровье наших волос, говорит врач-трихолог Ольга Кохас. В ней важно все: форма, материал, расположение зубьев. Правильная расческа способна даже избавить от головной боли. А чтобы волосы меньше жирнились, расчесывайте их не больше двух раз в день, советует врач.

Чтобы волосы оставались здоровыми и ухоженными, важно не только правильно подобрать уход, но и расческу, говорит врач-трихолог Ольга Кохас. При выборе обращайте внимание на форму и материал, из которого она сделана. Форма расчески должна зависеть от ее функций.

"Если вы хотите расчесать волосы, то это расчески для расчесывания, если вы хотите их начесать, то используйте гребешки для начесов. Еще есть расчески для укладки. Помимо этого, мы разделяем расчески для длинных и коротких волос, потому что длинные волосы расчесать проблематично. Для прямых волос мы берем, как правило, гребень с часто расположенными зубчиками, а для вьющихся – с более редким расположением", – рассказала врач в интерьвю радио Sputnik.

Если ваша цель - это избежать электризации волос, то не выбирайте расческу из пластика. Дерево - хороший материал для гребня, но не стоит забывать, что лучше не хранить такую расческу в ванной, потому что во влажной среде бактерии очень комфортно себя чувствуют. Кроме того, она рассыхается, нарушается структура зубьев. Идеальный вариант - расческа из рога животных, она будет придавать волосам блеск, не будет их рвать, считается, что такие гребни могут снижать головную боль.

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Важно правильно хранить расческу. Не оставляйте ее в общедоступных местах, чтобы на ней не оставались различные грибки и бактерии - они потом переносятся на кожу головы и вызывают перхоть. Раз в неделю хорошо промывайте расческу с мылом, потом просушивайте. Если вы носите гребень в женской сумочке, то следите, чтобы он как можно меньше соприкасался с другими предметами.

Чтобы волосы меньше жирнились, расчесывайте их 2 раза в день - утром и вечером. Волосы "не любят", когда их лишний раз дергают, потому что это усложняет работу сальной железы, она начинает больше продуцировать сального секрета, из-за этого и повышается жирность волос, объяснила врач-трихолог.