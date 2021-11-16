По движению пальца раздаются щелчки. И это не магия, а симптом анатомического нарушения в области ладони. Конечно же, не каждый щелчок окажется патологическим, но нюансы знать все-таки стоит.
- Сначала это даже немного забавно, когда щелкает палец, потому что совсем не больно, — говорит кистевой хирург Александр Никитин. — Но, если появились щелчки, боль тоже не заставит себя ждать.
Хотя существует такой вариант, что щелчков нет, но сгибать и разгибать палец сложно и неприятно из-за болевых ощущений. К сожалению, щелчки пальцев на начальном этапе обычно игнорируют.
- Даже врачи могут ошибочно предположить, что эти симптомы и появившаяся боль, связаны с артрозом сустава или возрастом человека, — говорит доктор Никитин. — Симптомы «защелкивания» пальца или боли при движении возникают из-за сдавливания сухожилия на ладони под кольцевидной связкой. Это анатомическое нарушение.
Так как проблемы связаны с аномалиями строения кисти, без лечения оно станет хроническим. Как следствие, есть вероятность, что палец полностью заклинит при сгибании, и вернуть его в нормальное положение можно будет только с помощью другой руки. И это довольно больно.
- Дальше — больше: человек может просто перестать сгибать этот палец, чтобы не было больно, а процесс будет прогрессировать, — предупреждает кистевой хирург. — Если у вас начались «щелчки» в пальце, или он болит при движениях, обратитесь к кистевому хирургу. Вовремя начатое лечение даст максимально положительный результат.
Как лечат «щелкающий» палец
Блокада и шинирование.
Малоинвазивное игольное рассечение связки, которая ущемляет сухожилие.
Небольшая амбулаторная операция под местной анестезией, после которой даже в сложных случаях палец снова обретает свободу движений.
- В каждом конкретном случае нужно подбирать индивидуальный метод лечения, — предупреждает Александр Никитин. — При начальных проявлениях используется ограничение движений с помощью специального ортеза. Если есть признаки воспаления в области связки, то хорошо помогает блокада. В случае длительного течения болезни лучше всего помогают хирургические методы.
Подобные нарушения раньше лечили достаточно длительно — до полугода. Пациентам назначали растирки, массажи, горсти таблеток. Сейчас результат появляется сразу после операции. А закрепляет его несложная гимнастика.
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