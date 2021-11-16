- Сначала это даже немного забавно, когда щелкает палец, потому что совсем не больно, — говорит кистевой хирург Александр Никитин. — Но, если появились щелчки, боль тоже не заставит себя ждать.

Хотя существует такой вариант, что щелчков нет, но сгибать и разгибать палец сложно и неприятно из-за болевых ощущений. К сожалению, щелчки пальцев на начальном этапе обычно игнорируют.