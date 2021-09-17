Покалывание в пальцах рук и/или ног может появиться в любое время суток, часто это происходит довольно резко: у человека внезапно возникает неприятное ощущение «иголочек», которое длится несколько минут, а иногда даже несколько часов. Как выяснили ученые из Мичиганского университета здравоохранения, это может быть симптомом дефицита витамина В12 в организме. Об этом
Как поясняют эксперты, такие ощущения возникают из-за повреждения нервных окончаний. Но сразу паниковать не стоит. Если онемение и покалывания пальцев рук и ног появляется не часто, то бежать к врачу нет смысла. Но если этот симптом беспокоит вас постоянно и долго не проходит, то это уже повод записаться на прием к специалисту, говорят ученые.
Витамин В12 — незаменимый элемент для нашего организма. Он отвечает за правильную работу нервной системы, выработку эритроцитов и формирование ДНК. «Если уровень витамина B12 остается низким в течение длительного времени, это приведет к повреждению нервных клеток», — поясняют эксперты Медицинского Мичиганского университета.
Признаки, которые указывают на повреждения нервов:
потеря чувства равновесия;
депрессия;
снижение умственных способностей.
Если долго игнорировать перечисленные симптомы, то это может привести к различным серьезным заболеваниям, предупреждают ученые. Так что не откладывайте визит к врачу.
Кстати
Наша
появление темных пятен (пигментация);
развитие витилиго (кожного заболевания, при котором у человека на лице и теле появляются белые пятна разных размеров и форм);
ангулярный стоматит или заеды (появление трещинок в уголках губ);
Дефицит витаминов и минералов может привести к плохому самочувствию, потере работоспособности, обострению хронических заболеваний, а в некоторых случаях даже к появлению новых. Наш организм по-разному сигналит о нехватке нужных элементов. Например, если вы постоянно чувствуете себе «разбитым» и тяжело встаете по утрам, то это тревожный признак, который может указывать на серьезный дефицит витамина В12.
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