Покалывание в пальцах рук и/или ног может появиться в любое время суток, часто это происходит довольно резко: у человека внезапно возникает неприятное ощущение «иголочек», которое длится несколько минут, а иногда даже несколько часов. Как выяснили ученые из Мичиганского университета здравоохранения, это может быть симптомом дефицита витамина В12 в организме. Об этом пишет британское издание Express.

Как поясняют эксперты, такие ощущения возникают из-за повреждения нервных окончаний. Но сразу паниковать не стоит. Если онемение и покалывания пальцев рук и ног появляется не часто, то бежать к врачу нет смысла. Но если этот симптом беспокоит вас постоянно и долго не проходит, то это уже повод записаться на прием к специалисту, говорят ученые.