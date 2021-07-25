Судороги голеней

Часто они могут говорить о том, что вашему организму не хватает витаминов В1 и В6. Также есть вероятность, что вы испытываете дефицит железа и магния. Стоит оценить фосфорно-кальциевый обмен.

Онемение и покалывание в пальцах стоп и кистей

Можно предположить, что вам не хватает витамина В6. Он плохо накапливается в организме, а при стрессе и вовсе быстро «сжигается». Поэтому при длительном стрессе его рекомендуют принимать постоянно.

Агрессивность, неконтролируемая злость

Вероятно, что вам не хватает магния.

Кровоточивость десен, «старческие пятна», петехии

Если это не носит постоянный характер, такая картина может свидетельствовать о дефиците витамина С или В12.

Сухость и грубость кожи, глаз, трещины и сухость языка

Могут говорить о недостатки витамина А. Также его может не хватать в случаях снижения иммунитета, гипотиреоза и сухости интимных зон.