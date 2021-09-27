Немного затекли пальцы — на этот ранний симптом синдрома запястного канала многие просто не обращают внимания. Списывают его на неудобную позу, напряжение. Но с каждым разом онемение держится дольше, чувствительность возвращается меньше, да и происходит все порой без видимых на то причин.
Синдром развивается. По ошибке его считают болезнью офисных работников, которые целый день держат руки на клавиатуре компьютера и мышке, музыкантов и любителей писать сообщения на смартфонах. Но врачи предупреждают, что для возникновения синдрома запястного канала эти факторы играют далеко не главные роли. Почему же болезнь возникает? Можно ли навсегда от нее избавиться? Помогает ли физиотерапия? На вопросы «Доктора Питера» ответил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед Иван Кучеев.
Иван Кучеев
Медицина
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
Лечение синдрома запястного канала — удел амбулаторной хирургии. То есть операцию можно выполнять в условиях травмпункта или поликлиники. Синдром запястного канала — это тоннельный синдром, когда происходит сдавливание срединного нерва в карпальном канале. В этой области проходит довольно мощная поперечная связка, которая по той или иной причине может уменьшать объем канала и приводить к сдавлению нерва.
Чаще всего — это последствия травм и переломов, когда отломки могут сузить канал, или из-за отека мягких тканей. Второй вариант — в силу дегенеративно-дистрофических процессов — объем канала уменьшается, и нерв сдавливается.
Вначале из-за поверхностного повреждения нерва появляется онемение трех-четырех пальцев. Происходит это в зоне иннервации срединного нерва. В дальнейшем возможны и более серьезные поражения, когда происходят нарушения функции кисти. Среди пациентов, которые поступают к нам в Госпиталь, возрастных мало, в основном это пациенты 50-60 лет. И чаще всего оперативное вмешательство все же проходит в амбулаторных условиях.
Первый метод лечения синдрома запястного канала — это физиотерапия. Она хорошо помогает на ранних стадиях. Благодаря этому методу лечения уменьшается отек, улучшается отток по венозным и лимфатическим сосудам. Это высвобождает пространство и восстанавливает все функции. Но действенно это только на ранних стадиях, когда есть только ощущение онемения и покалывания в пальцах.
Если утрата чувствительности в руках становится длительной, показана операция. Она проходит довольно быстро, делают ее через небольшой разрез. У нас в Госпитале для ветеранов войн мы делаем ее при помощи оптики, то есть через прокол.
Необходимо рассечь поперечную связку, благодаря этому пространство освобождается, нерв декомпрессируется. Через прокол мы вводим артроскоп, выходим на эту связочку и рассекаем ее при помощи коагулятора. Такая же последовательность действий и при открытой методике, только там все делается не через прокол, а через разрез длиной в 2-3 сантиметра.
Выполняется операция под местной анестезией. Допускается регионарная анестезия, когда обезболивается вся рука. Через час-два пациент может отправляться домой.
Причины возникновения синдрома запястного канала:
работа с мышкой,
езда за рулем,
игра на музыкальных инструментах,
высокоточная ручная работа,
фотографирование.
Эти факторы врачи считают располагающими, но чаще синдром наступает из-за травм или ревматоидных артритов.
Конечно, без дифференциальной диагностики операцию никто делать не будет. Под синдром карпального канала может маскироваться сдавление нервов выше — на уровне локтевого сустава или шейного отдела позвоночника. Главное — правильно поставить диагноз.
Если время ишемии (сдавливания) было недолгое, то все функции кисти восстанавливаются полностью. Если уже появилась атрофия, когда импульс не шел длительное время, то декомпрессия может помочь не сразу. После операции рассечения поперечной связки синдром не возвращается.
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