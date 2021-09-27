Немного затекли пальцы — на этот ранний симптом синдрома запястного канала многие просто не обращают внимания. Списывают его на неудобную позу, напряжение. Но с каждым разом онемение держится дольше, чувствительность возвращается меньше, да и происходит все порой без видимых на то причин.

Синдром развивается. По ошибке его считают болезнью офисных работников, которые целый день держат руки на клавиатуре компьютера и мышке, музыкантов и любителей писать сообщения на смартфонах. Но врачи предупреждают, что для возникновения синдрома запястного канала эти факторы играют далеко не главные роли. Почему же болезнь возникает? Можно ли навсегда от нее избавиться? Помогает ли физиотерапия? На вопросы «Доктора Питера» ответил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед Иван Кучеев.