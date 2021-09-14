Высокий уровень холестерина в крови — это всегда тревожный звоночек. Такой показатель может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Один из симптомов, который может сигнализировать о высоком холестерине — это внезапное онемение рук и/или ног. Об этом необычном симптоме
Необычные ощущения онемения или покалывания появляются из-за того, что кровеносные сосуды как бы «затвердевают», на них появляются бляшки. Врачи ставят диагноз: атеросклероз. Со временем образовавшиеся бляшки сужают артерии, тем самым блокируя их. Это может привести к ишемической болезни сердца и другим опасным заболеваниям.
Если у вас атеросклероз артерий головного мозга, то на заболевание может указывать не только внезапное онемение. К тревожным признакам эксперты также отнесли временную потерю зрения на один глаз без видимых причин, проблемы с речью — когда человек неожиданно для себя и окружающих начинает невнятно произносить слова, потерю мышечной эластичности на лице (кожа вдруг начинает обвисать).
Атеросклероз чаще всего проявляется с возрастом. Бляшки сужают артерии, их проходимость уменьшается. В суженных артериях могут образовываться сгустки, которые блокируют мелкие кровеносные сосуды. В результате происходит отмирание тканей, что приводит к сердечному приступу или инсульту.
Специалисты также подчеркивают, что сужение артерий может произойти и у молодых людей. Чаще всего в этом виноват рацион, в котором слишком много жирной пищи, особенно трансжиров. Почему они так опасны для организма, можно прочитать здесь.
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