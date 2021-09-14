Высокий уровень холестерина в крови — это всегда тревожный звоночек. Такой показатель может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Один из симптомов, который может сигнализировать о высоком холестерине — это внезапное онемение рук и/или ног. Об этом необычном симптоме пишет газета Daily Express со ссылкой на экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.

Необычные ощущения онемения или покалывания появляются из-за того, что кровеносные сосуды как бы «затвердевают», на них появляются бляшки. Врачи ставят диагноз: атеросклероз. Со временем образовавшиеся бляшки сужают артерии, тем самым блокируя их. Это может привести к ишемической болезни сердца и другим опасным заболеваниям.