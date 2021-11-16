Группа ученых из Сингапура и США разработала эффективный экспресс-тест для определения антител к новым штаммам коронавируса. Описание разработки исследователи опубликовали на
«Мы создали экспресс-тест на антитела к коронавирусу нового типа, позволяющий оценить силу реакции иммунитета вакцинированных пациентов на разные штаммы SARS-CoV-2. Он подходит для использования в полевых условиях и позволяет оценивать уровень иммунитета в популяциях, получивших прививки», — пишут исследователи.
Такая разработка поможет существенно сэкономить время. Как описывают ученые, сейчас уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в крови человека определяется в специальных лабораториях. Для анализа берут венозную кровь. Ждать результата приходится от 2 до 4 дней.
Новый тест позволяет получить результат всего за 10 минут. Выглядит он как бумажная полоска, которую пропитывают раствором с обрывками белков оболочки коронавируса. На полоску наносят каплю крови из пальца человека, а также специальный светящийся краситель, в состав которого входят молекулы рецептора ACE2 — с помощью нее можно «зайти» в клетку коронавируса. В результате на бумаге осядут «подкрашенные» вирусные частицы. Это и помогает определить, есть ли в крови антитела и оценить их количество.
Ученые проверили разработку на группе пациентов, которые были вакцинированы препаратом Pfizer. Исследовали антитела в отношении уханьского, альфа-, бета-, гамма- и дельта-вариантов коронавируса. Точность теста составила 93 процента, это выше, чем у лабораторных тестов.
В домашних условиях сейчас можно самостоятельно «сдать» тест на коронавирус. Соответствующие тест-полоски продаются в аптеках и стоят примерно столько же, как и ПЦР в лаборатории. Это простой способ, который позволяет сэкономить время а также с помощью него можно оперативно выяснить, заразились вы новой инфекцией или нет. Однако у некоторых такой метод вызывает сомнения: слишком уж все просто. Можно ли доверять таким тестам? «Доктор Питер» разбирался с вместе с экспертами.
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