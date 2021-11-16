Группа ученых из Сингапура и США разработала эффективный экспресс-тест для определения антител к новым штаммам коронавируса. Описание разработки исследователи опубликовали на medRxiv .

«Мы создали экспресс-тест на антитела к коронавирусу нового типа, позволяющий оценить силу реакции иммунитета вакцинированных пациентов на разные штаммы SARS-CoV-2. Он подходит для использования в полевых условиях и позволяет оценивать уровень иммунитета в популяциях, получивших прививки», — пишут исследователи.

Такая разработка поможет существенно сэкономить время. Как описывают ученые, сейчас уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в крови человека определяется в специальных лабораториях. Для анализа берут венозную кровь. Ждать результата приходится от 2 до 4 дней.