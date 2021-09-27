В «запрещенный» список исследователи включили:

газированные напитки;

энергетики;

алкоголь;

минеральную воду.

Именно эти напитки могут привести к тому, что тест покажет ложноположительный результат.

«Такой результат может быть связан с изменением pH (кислотности). Система на него среагирует и выдать совсем не то, что есть на самом деле», — поясняют ученые.

Ученые также выяснили, что такие тесты нужно делать сразу же после того, как вы заподозрили коронавирусную инфекцию. Так, если вы «сдадите» экспресс-тест в первые дни, то его точность может достигать 95%. Если немного протянете, но все же сделаете его в первую неделю, точность может быть до 78%. Начиная со второй недели показатели значительно снижаются: те, кто болеют 7 и больше дней, а только потом решаются провериться таким способом, могут особо не рассчитывать на экспресс-тест — его максимальная точность составит всего лишь 51%, говорят эксперты.