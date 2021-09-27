Сдать тест на коронавирус сейчас можно и в домашних условиях. Достаточно купить в аптеке специальную тест-полоску и не ждать, когда же на дом приедет врач, возьмет ПЦР, отправит все в лабораторию, дождется результатов. Узнать, заразился ли ты коронавирусом, теперь можно за несколько минут. Однако такие экспресс-тесты на антиген могут выдать ложноположительный результат, даже если вы все сделаете правильно.
Так, группа ученых, изучающих тропическую медицину в Тюбингенском университете Германии, недавно опубликовала исследование в Международном журнале инфекционных заболеваний, в котором уверяет: экспресс-тесты эффективны, однако перед тем, как «сдать» такой тест самостоятельно, следует отказаться от некоторых напитков. Об этом
В «запрещенный» список исследователи включили:
газированные напитки;
энергетики;
алкоголь;
минеральную воду.
Именно эти напитки могут привести к тому, что тест покажет ложноположительный результат.
«Такой результат может быть связан с изменением pH (кислотности). Система на него среагирует и выдать совсем не то, что есть на самом деле», — поясняют ученые.
Ученые также выяснили, что такие тесты нужно делать сразу же после того, как вы заподозрили коронавирусную инфекцию. Так, если вы «сдадите» экспресс-тест в первые дни, то его точность может достигать 95%. Если немного протянете, но все же сделаете его в первую неделю, точность может быть до 78%. Начиная со второй недели показатели значительно снижаются: те, кто болеют 7 и больше дней, а только потом решаются провериться таким способом, могут особо не рассчитывать на экспресс-тест — его максимальная точность составит всего лишь 51%, говорят эксперты.
Когда возможен ложноотрицательный результат:
при неверном сроке отбора проб от начала заболевания,
при несоблюдении методики взятия проб,
при несоблюдении инструкции производителя к тесту,
при низкой концентрации антител или (антигенов) вируса SARS- COV-2 в организме.
В аптеках РФ тоже можно найти экспресс-тесты на коронавирус. «Доктор Питер» решил выяснить, могут ли обманывать такие тесты, по какому принципу они работают и насколько их результат достоверен? С этими вопросами мы обратились к медицинскому эксперту.
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