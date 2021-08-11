Анализ — быстро и бесплатно

Я сделала прививку «ЭпиВакКороной» в минувшем мае, руководствуясь больше иррациональными соображениями. К тому времени иллюзий об эффективности новосибирской разработки практически не осталось, но теплилась наивная надежда, что критики вакцины все-таки ошиблись в своих выводах. Напомним, группа гражданских исследователей вакцины, куда входят участники клинических испытаний и независимые ученые, обнаружили, что защитные антитела к коронавирусу у «ЭпиВакКороны» обнаруживает только тест, созданный самими же авторами вакцины. Более того, у половины из тех, кто участвовал в испытаниях, антител не было даже по тесту «Вектора». Добровольцы даже провели свое независимое исследование, отправив в несколько лабораторий плазму привитых «ЭпиВакКороной», но ни в одном случае плазма тех, кто был привит этой вакциной, не смогла защитить клетки от вируса.

Сейчас, после того, как были опубликованы так называемые результаты третьей фазы клинических испытаний, сомнений в эффективности «ЭпиВакКороны» не осталось совсем. Тем более, было интересно, что покажет уникальная тест-система «Вектора», созданная специально для того, чтобы распознавать антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной». В коммерческих лабораториях ее нет. Тест-система поставляется только в структуры Роспотребнадзора — подальше от любопытных глаз. Считается, что тест засекретили из-за того, что разработчики вакцины держат в тайне название конкретных пептидов, на которых построена «ЭпиВакКорона».

«Вектор» играет в столь любимую постсоветскими учеными игру в «мага-волшебника», у которого в пробирке булькает секретное зелье, лечащее все болезни, и маг отгружает это зелье по сходной цене, но никогда никому не расскажет о том, как он это зелье варит, — рассказывал «Доктору Питеру» профессор Сколтеха Дмитрий Кулиш. — Именно поэтому «Вектор» никому не дает свой вакцин-специфический ИФА (иммуноферментный анализ)».

Но все-таки в Петербурге сделать такой тест можно, причем быстро и бесплатно. Анализ на поствакцинальные антитела проводит Медицинский центр НИИ Пастера (подведомственный Роспотребнадзору) на Большой Монетной улице. Записаться можно прямо на сайте медцентра. В регистратуре просят показать сертификат о сделанных прививках, паспорт, СНИЛС и страховой полис. Кровь берут из вены. Результаты теста обещают в течение пяти рабочих дней, по факту корреспондент «Доктора Питера» получила результаты анализа через два дня. Ожидания оказались не обмануты — вакцина, похоже, действительно безопасна. Но и бессмысленна тоже, как введенный подкожно физраствор.