Создатели вакцины, научные сотрудники новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) «Вектор», называют «ЭпиВакКорону» самой безопасной и эффективной вакциной. Именно поэтому ее поначалу рекомендовали людям старше 60 лет. Ее эффективность авторы вакцины оценивали в 100 процентов. То есть по идее, после прививки антитела должны быть у всех, без исключения. Сейчас о стопроцентной эффективности вакцины разработчики уже не говорят.
Анализ — быстро и бесплатно
Я сделала прививку «ЭпиВакКороной» в минувшем мае, руководствуясь больше иррациональными соображениями. К тому времени иллюзий об эффективности новосибирской разработки практически не осталось, но теплилась наивная надежда, что критики вакцины все-таки ошиблись в своих выводах. Напомним, группа гражданских исследователей вакцины, куда входят участники клинических испытаний и независимые ученые, обнаружили, что защитные антитела к коронавирусу у «ЭпиВакКороны» обнаруживает только тест, созданный самими же авторами вакцины. Более того, у половины из тех, кто участвовал в испытаниях, антител не было даже по тесту «Вектора». Добровольцы даже провели свое независимое исследование, отправив в несколько лабораторий плазму привитых «ЭпиВакКороной», но ни в одном случае плазма тех, кто был привит этой вакциной, не смогла защитить клетки от вируса.
Сейчас, после того, как были опубликованы так называемые результаты третьей фазы клинических испытаний, сомнений в эффективности «ЭпиВакКороны» не осталось совсем. Тем более, было интересно, что покажет уникальная тест-система «Вектора», созданная специально для того, чтобы распознавать антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной». В коммерческих лабораториях ее нет. Тест-система поставляется только в структуры Роспотребнадзора — подальше от любопытных глаз. Считается, что тест засекретили из-за того, что разработчики вакцины держат в тайне название конкретных пептидов, на которых построена «ЭпиВакКорона».
«Вектор» играет в столь любимую постсоветскими учеными игру в «мага-волшебника», у которого в пробирке булькает секретное зелье, лечащее все болезни, и маг отгружает это зелье по сходной цене, но никогда никому не расскажет о том, как он это зелье варит, — рассказывал «Доктору Питеру» профессор Сколтеха Дмитрий Кулиш. — Именно поэтому «Вектор» никому не дает свой вакцин-специфический ИФА (иммуноферментный анализ)».
Но все-таки в Петербурге сделать такой тест можно, причем быстро и бесплатно.
«Результат качественного определения специфических иммуноглобулинов класса G к белкам вируса SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови методом ИФА» оказался отрицательным: «Антитела не обнаружены».
Неизвестные антигены
Главная претензия ученых к спец-тесту «Вектора» — абсолютная непрозрачность. Неизвестно, антитела на какой именно белок она выявляет. Полный состав антигенов в этой системе не разглашается, доступ к тест-системе не предоставляется никому.
По словам молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова, если бы после «ЭпиВакКороны» образовывались нейтрализующие антитела, они бы выявлялись любым тестом, поэтому их обнаружение только специальным тестом вызывает серьезные подозрения. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что ввиду отсутствия публикаций о тест-системе состоятельность тестирования доказана не была.
По мнению ученых, возникла странная ситуация, при которой тест-система «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» подтверждает, что человек привился «ЭпиВакКороной», но она не позволяет понять, могут ли какие-либо из выявленных антител взаимодействовать с главным иммуногеном коронавируса — нативным вирусным S-белком, то есть обеспечивать противовирусную защиту.
О неизвестных антигенах в тест-системе «Вектора»
«Если „Вектор“ использует в качестве иммуносорбента в своей тест-системе те же самые пептиды, которые входят в их вакцину, — они иммунизируют этими пептидами, я предполагаю, что с каким-то усилением, и какие-то антитела на то, что присутствует в вакцине, образуются. И вот это нечто, что образуется в ходе иммунизации „ЭпиВакКороной“, безусловно, будет связываться с теми условными антигенами, которые находятся у них в качестве иммуносорбента в тест-системе. Остается вопрос, будут ли связываться эти антитела с реальными вирусными белками».
А по словам доктора биологических наук, член-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, разработчики вакцины «свою линейку проверяют своей же линейкой».
О том, что не так с тест-системой «Вектора», «Доктору Питеру» рассказала молекулярный биолог Ольга Матвеева.
Ольга Матвеева
Биология
молекулярный биолог, основатель биотехнологической компании Sendai Viralytics в США
- Ни одна коммерческая тест система, выявляющая антитела на S-белок коронавируса практически не видит антител после «ЭпиВака». «Вектор» разработал свою собственную систему для детекции антител после иммунизации «ЭпиВакКороны». Согласно недавним сообщениям «Вектора», спец-тест видит эти антитела у 79% испытуемых. Эта цифра существенно ниже той, которая озвучивалась ранее. 4 апреля 2021 года руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов сообщал, что у привитых «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются в 94% случаев. Еще ранее Роспотребнадзор заявлял, что по результатам двух фаз клинических исследований иммунологическая эффективность (образование антител) вакцины «ЭпиВакКорона» составила 100%. Упомянутый вывод о 100-процентной иммунологической эффективности, который не подтвердился в третьей фазе испытаний, был опубликован разработчиками вакцины в статье в журнале НИИ Пастера.
Что это за спецтест и что за антитела? В качестве антигена (антиген это чужеродная молекула, на которую у человека развивается иммунная реакция, которая включает образование антител), в спец-тесте «Вектора», как заявляют сами разработчики, есть пептиды и вирусный нуклеокапсидный белок. То есть, человека иммунизируют тремя пептидами соединенными с нуклеокапсидным вирусным белком и антитела проверяют на эти же антигены. Почти на любые чужеродные молекулы (пептиды белки) у человека могут сформироваться антитела, но это не значит, что они могут нести защитную функцию против коронавируса
Человек прививается «ЭпиВакКороной», затем спустя время сдает кровь на антитела, и в результате мы видим очень много балластных, нецелевых антител, которые не узнают вирус. Антитела есть, а узнавания вируса нет. Получается, человек вакцинировался и получил антитела, которые от инфекции его не защищают.
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