Уже давно всех напугали меланомой, вредным ультрафиолетом и необходимостью быть внимательным к новообразованиям на теле.
Но даже дерматологи успокаивают — большинство новообразований абсолютно доброкачественные, хотя и могут выглядеть достаточно пугающе.
К таким «страшилкам» относятся, например, внезапно появляющиеся на коже по всему телу красные точки-родинки и светло-коричневые пятна на лице.
Елена Мошкова
Дерматология
Врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением петербургского ГорКВД
- С эстетической точки зрения самыми некрасивыми могут показаться себорейные кератомы, которые имеют бородавчатую поверхность, цвет от светло-коричневого до черного, и достигать до нескольких сантиметров в диаметре, — говорит врач-дерматолог Елена Мошкова. — При этом локализация у них может быть самая разнообразная. Появляются они в том числе и на лице, и коже волосистой части головы.
Причины появления себорейных кератом — семейные случаи (склонность к образованию кератом может передаваться по наследству), а так же они нередко «украшают» любителей солнца и загара.
- К сожалению, самостоятельно определить доброкачественность образования затруднительно, это может сделать дерматолог. Но к счастью, удаление кератом для опытного дерматолога не представляет затруднений, — отмечает Мошкова.
Вторым по тревожности доброкачественным образованием могут быть маленькие красные точечки-клубочки или так называемые «родинки» — вишневые ангиомы, которые могут располагаться на любой части тела.
- Это сосудистая неоплазия, которая наблюдается практически у всех людей старше 30 лет, — успокаивает врач-дерматолог. — Очаги, как правило, появляются постепенно и субъективно никак не ощущаются. Правда, поверхностная травма в этом месте может вызывать кровотечение. К слову, некоторыми учеными была замечена связь уровня гормона пролактина и появлением множественных вишневый ангиом.
Также имеются данные, что внезапное появление множества красных точек на теле должно подтолкнуть к поискам скрытого злокачественного процесса во внутренних органах.
- Еще вариантом гемангиомы может быть пиогенная гранулема (то есть обусловленная нагноением), хотя это название не отражает суть процесса, — комментирует врач. — На самом деле, очень часто данное образование появляется на месте травмы. Выглядит как куполообразная блестящая папула темно-красного цвета, размером 3-10 мм. Эти очаги быстро растут и обильно кровоточат даже при незначительной травматизации. Чаще всего находятся на голове, шее, пальцах рук.
- Такие пациенты обычно обращаются по поводу кровотечений из этого образования, — поясняет Елена Мошкова. — Если образование небольшое, удалить его можно сразу — в помощь лазер, электрокоагуляция, жидкий азот. Более крупные элементы лучше удалять хирургически. И — по стандарту — все кровоточащие образования необходимо обследовать у онколога. Также рекомендовано гистологическое исследование удалённого материала.
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