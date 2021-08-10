Уже давно всех напугали меланомой, вредным ультрафиолетом и необходимостью быть внимательным к новообразованиям на теле.

Но даже дерматологи успокаивают — большинство новообразований абсолютно доброкачественные, хотя и могут выглядеть достаточно пугающе.

К таким «страшилкам» относятся, например, внезапно появляющиеся на коже по всему телу красные точки-родинки и светло-коричневые пятна на лице.