Больше проводим время дома, больше свободного времени появляется. Его тратим на фильмы, чтение, уборку. Но часто руки сами так и тянутся полистать ленты новостей в социальных сетях. Ноябрь вообще называют самым депрессивным месяцем в году. Сравнение своей жизни с красивыми картинками из Интернета позитива не прибавляют.

Социальные сети, вообще, эдакий мазохизм по отношению к себе. Зачем мы ходим в Инстаграм? Может ли сравнение принести нам пользу, а не только расстройство? «Доктор Питер» задал эти вопросы психологу, когнитивно-поведенческому терапевту Диане Давер.