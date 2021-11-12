Больше проводим время дома, больше свободного времени появляется. Его тратим на фильмы, чтение, уборку. Но часто руки сами так и тянутся полистать ленты новостей в социальных сетях. Ноябрь вообще называют самым депрессивным месяцем в году. Сравнение своей жизни с красивыми картинками из Интернета позитива не прибавляют.
Социальные сети, вообще, эдакий мазохизм по отношению к себе. Зачем мы ходим в Инстаграм? Может ли сравнение принести нам пользу, а не только расстройство? «Доктор Питер» задал эти вопросы психологу, когнитивно-поведенческому терапевту Диане Давер.
Диана Давер
Психология
Психолог, тренер, когнитивно-поведенческий терапевт, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов.www.instagram.com/dianadaver/
Потребность в самооценке
С фото в Инстаграме на нас смотрят спортивные мужчины, идеальные женщины, ухоженные, с макияжем и прическами, они то ужинают в ресторанах, то рассекают по морям на роскошных яхтах. Глядя на чужие успехи и круговорот событий чужой жизни, настроение портится, а ведь мы приходим в соцсети, движимые любопытством и привычкой, как раз за положительными эмоциями. Происходит это потому, что мы даже не задумываясь, постоянно сравниваем себя с другими.
Теория социального сравнения, разработанная в прошлом веке американским социальным психологом Леоном Фестингером объясняет нам, почему мы это делаем.
Социальное сравнение — универсальная потребность человека, связанная с поиском критериев для точной оценки собственных личностных качеств, суждений и способностей.
Джоан Вуд, развивавшая теорию Фестингера, выявила три мотива для социального сравнения:
потребность в самооценке;
потребность в ее повышении;
потребность в самосовершенствовании.
Таким образом социальное сравнение является своего рода источником «Я-концепции», которая меняется на протяжение всей жизни человека. Другими словами, мы — то, что мы о себе думаем и то, что нам демонстрируют другие люди. Казалось бы, сравнение себя с другими должно мотивировать и улучшать нас, однако эффект абсолютно противоположный.
Реактивное и проактивное
Существуют три стратегии социального сравнения:
нисходящее сравнение — сравнение себя с менее успешными людьми;
восходящее сравнение — сравнение себя с более успешными людьми;
сравнение на равных — сравнение себя с человеком, чей уровень достижений практически равен нашему.
Социальные сети — не место для жалоб и поиска сочувствия, скорее это площадки для хвастовства и самолюбования. Поэтому сравнение по нисходящей или на равных вряд ли возможно, и нам остается только восходящая стратегия, нам как бы без всякого выбора приходится сравнивать себя с теми, кто лучше, успешнее, красивее, спортивнее. При чем сравнение это «реактивное» — самое пагубное из всех.
Реактивное сравнение — это сравнение своих результатов и результатов другого без учета его и своей среды обитания, возможностей, затраченных усилий и исходных данных.
Вы смотрите на спортивную фигуру с кубиками пресса и подтянутый живот, и в голову сразу приходит образ своего тела, очень далекого от идеала. Но вы не принимаете в расчет, как от много пришлось отказаться человеку, чтобы достичь такого веса, и сколько лет пришлось провести в тренажерном зале, чтобы показать эти кубики.
Заменить реактивное сравнение можно проактивным, и мыслить примерно так: «Сколько времени проводит этот человек в тренажерном зале? Каких правил питания придерживается? Сколько лет потребовалось, чтобы достичь такого результата? Каковы были исходные данные, то есть как выглядел человек, когда начал тренироваться?» Ответив на эти вопросы, вы сможете представить, как будете выглядеть вы, если проделаете все те же действия, и тогда настроение ваше будет подниматься, самочувствие улучшаться, а успехи других будут мотивировать на личные победы.
Почему хуже — это лучше
Существует точка зрения, что мы сравниваем себя с другими из-за низкой самооценки, однако это не так. Люди с любым уровнем самооценки склонны сравнивать себя с другими, своими достижениями, внешностью, финансовым положением.
Это своего рода ориентир, который указывает нам, что мы успешны, красивы, интересны или, наоборот, двигаемся не туда, делаем и получаем не то.
Соблюдайте два простых правила для поддержания эмоционального равновесия:
чаще практикуйте нисходящее сравнение, сравнение себя с менее успешными людьми, это хорошо сказывается на самооценке;
пользуйтесь проактивным сравнением. Задавайте себе вопрос: «Как человек этого добился? Чего добьюсь я, если затрачу столько же усилий?»
А самый правильный способ повысить самооценку и почувствовать себя хорошо — сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним.
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